快訊

年底請假潮爆發！她曝全公司只來7人創紀錄 一票舉手：我也是

外媒直擊中國圍台軍演！驚曝「10枚飛彈連發」 川普稱不擔心是這原因

總公司「營運需求」凌駕工安？新光三越氣爆挖斷瓦斯管關鍵畫面曝光

福建攝影大賽一等獎作品 遭質疑是AI生成

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
福建省旅遊發展集團日前公布「清新福建．遇見旅發」攝影大賽評選結果，其中一等獎作品為《湖秋霧影》遭質疑是由AI生成。（圖／取自澎湃新聞）
福建省旅遊發展集團日前公布「清新福建．遇見旅發」攝影大賽評選結果，其中一等獎作品為《湖秋霧影》遭質疑是由AI生成。（圖／取自澎湃新聞）

大陸福建省攝影大賽的一等獎作品，被網民和專家質疑由人工智慧（AI）生成。由於比賽規則中明定不可用AI生成，大陸網友嘩然。

綜合澎湃新聞和香港星島日報報導，福建省旅遊發展集團近日公布「清新福建．遇見旅發」攝影大賽評選結果，其中，一等獎作品為《湖秋霧影》。

福建省攝影家協會一位專業攝影家在仔細查看該作品後指出，放大圖像可見建築邊緣存在曲直失真，多扇窗戶輪廓歪斜變形；建築上雖有六個清晰文字，卻無法辨識，綜合判斷應為AI生成。

隨後，有AIGC領域的專業人士用AI檢測工具對該圖片檢測發現，系統判定AI生成的濃度佔比43.95%，但系統也不確定是否為AI生成。

有大陸網友指出，AI檢測工具能夠提供一個參考數據，但並不能判定是否真為AI生成。只不過，對於攝影作品而言，如果沒有AI加工的痕跡的話，系統往往會顯示為綠色，無AI生成濃度。

這起事件引發民眾網上熱議，不少網友稱：「一眼假呀！評委看不出？」還有人說，「是否為AI製作，公布照片參數就知道了。」

公開信息顯示，此次攝影比賽徵集時間為8月15日至10月15日，面向社會徵集以福建省旅遊發展集團所屬景區景點、酒店、教育培訓基地及「清新福建」文旅惠民卡權益資源為拍攝主體的攝影作品。

大賽明確要求投稿作品須為「原創圖片，禁止合成、換圖及AI生成作品」。參賽者需填寫拍攝地點準確名稱，並保證作品的真實性與原創性。大賽結果公示期為12月19日至12月21日。

攝影比賽 福建

延伸閱讀

鏡頭下的台灣寶藏 台江國家公園3場次攝影講座明年1月起登場

福建海警同步對台灣周邊海域及馬祖、烏丘海域執法巡查

福建艦超近視角 電磁彈射瞬間爆發 艦載機「0幀」急停

中國解放軍福建艦、遼寧艦同框青島軍港 傳聯合演練

相關新聞

福建攝影大賽一等獎作品 遭質疑是AI生成

大陸福建省攝影大賽的一等獎作品，被網民和專家質疑由人工智慧（AI）生成。由於比賽規則中明定不可用AI生成，大陸網友嘩然。

與台商座談 國台辦主任宋濤喊話反台獨和外來干涉

兩岸關係因共軍東部戰區環台軍演緊張之際，大陸國台辦主任宋濤30日上午在北京在台商座談，據國台辦發布的談話要點，宋濤喊話台...

華爾街對中國預測大翻車：今年降息幅度比預期小 人民幣逐步走升

華爾街今年初預期，中國大陸面對美國總統川普的強硬貿易立場，可能會大幅降息，並引導人民幣貶值，以緩解貿易戰的衝擊，但這兩項...

人民幣在岸價早盤逼近7關 創逾2年半新高

人民幣兌美元在岸價（CNY）早盤一度升近百點並逼近7元關口，創逾兩年半新高。路透報導稱，隨後國有大銀行出手緩和升勢。

孟晚舟新年獻辭 2026年華為將強化行業垂直作戰

中國大陸通訊科技巨頭華為輪值董事孟晚舟發布新年致辭表示，人工智慧（AI）技術正加速與行業知識融合，從單點效率提升轉向對企...

港財長：明年仍要防黑天鵝、灰犀牛

香港財政司長陳茂波預測香港今年經濟增長率將達到3.2%，略高於年初預測，但示警外圍環境充滿變數，仍會高度警惕「黑天鵝」 ...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。