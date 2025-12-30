福建攝影大賽一等獎作品 遭質疑是AI生成

大陸福建省攝影大賽的一等獎作品，被網民和專家質疑由人工智慧（AI）生成。由於比賽規則中明定不可用AI生成，大陸網友嘩然。

綜合澎湃新聞和香港星島日報報導，福建省旅遊發展集團近日公布「清新福建．遇見旅發」攝影大賽評選結果，其中，一等獎作品為《湖秋霧影》。

福建省攝影家協會一位專業攝影家在仔細查看該作品後指出，放大圖像可見建築邊緣存在曲直失真，多扇窗戶輪廓歪斜變形；建築上雖有六個清晰文字，卻無法辨識，綜合判斷應為AI生成。

隨後，有AIGC領域的專業人士用AI檢測工具對該圖片檢測發現，系統判定AI生成的濃度佔比43.95%，但系統也不確定是否為AI生成。

有大陸網友指出，AI檢測工具能夠提供一個參考數據，但並不能判定是否真為AI生成。只不過，對於攝影作品而言，如果沒有AI加工的痕跡的話，系統往往會顯示為綠色，無AI生成濃度。

這起事件引發民眾網上熱議，不少網友稱：「一眼假呀！評委看不出？」還有人說，「是否為AI製作，公布照片參數就知道了。」

公開信息顯示，此次攝影比賽徵集時間為8月15日至10月15日，面向社會徵集以福建省旅遊發展集團所屬景區景點、酒店、教育培訓基地及「清新福建」文旅惠民卡權益資源為拍攝主體的攝影作品。

大賽明確要求投稿作品須為「原創圖片，禁止合成、換圖及AI生成作品」。參賽者需填寫拍攝地點準確名稱，並保證作品的真實性與原創性。大賽結果公示期為12月19日至12月21日。