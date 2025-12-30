宇樹、京東合開機器人門市

隨著消費級機器人應用場景逐步擴大，機器人零售模式也出現新變化。大陸消費級機器人品牌宇樹科技昨（29）日宣布，與大陸電商巨頭京東推出的首家實體門市將於12月31日在北京正式開業。

北京日報報導，京東與宇樹科技合作推出首家實體門市，門市已於京東MALL北京雙井店展開試營運，並將於12月31日正式開業。該店為京東聯合宇樹科技全球首店，同時也是大陸首家「京東MALL X 宇樹科技」品牌店，象徵機器人零售由線上展示，進一步走向實體可近距離體驗的消費模式。

報導並指，門市集中展示宇樹Go2四足機器狗、G1人形機器人等多款產品，涵蓋消費級與多場景應用需求。店內還設有沉浸式互動體驗區，在專業工程師指導下，消費者可實際操作與體驗機器人在不同場景中的互動與協作功能。同時，消費者在店內可直接購買。據悉，宇樹科技此前已於京東線上商城開設官方旗艦店上架多款產品。

新浪財經提到，宇樹科技自2016年成立以來，專注於消費級、產業級高性能足式／人形機器人及靈巧機械臂自主研發與生產，憑藉全自研技術，成為全球首家公開零售高性能四足機器人並最早實現產業落地的公司。

港媒分析，此次京東和宇樹科技的合作，象徵著京東「智慧機器人產業加速計畫」落下重要一子。此前，京東在2025世界機器人大會期間曾發布相關計畫，將加大對智慧機器人產業的資源投入。目前除宇樹科技，京東還吸引智元、天工眾擎等大陸機器人品牌入駐。

同時，京東推出機器人自營租賃服務，使用者可以透過京東直接租賃宇樹四足機器狗、人形機器人等產品。