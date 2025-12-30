新一代數位人民幣 來了

中國人民銀行（大陸央行）推動數位人民幣制度再升級。人行近日公布數位人民幣行動新方案，明確新一代數位人民幣將自2026年起啟動實施，制度定位由「數位現金」轉向「數位存款貨幣」，並明確商業銀行錢包中的數位人民幣可計付利息，納入存款保險保障。

新華社報導，人行已推出「關於進一步加強數字人民幣管理服務體系和相關金融基礎設施建設的行動方案」（簡稱：行動方案），新一代數位人民幣計量框架、管理體系、運行機制和生態體系，將自2026年1月1日起正式啟動實施。

人行副行長陸磊在該行主管的《金融時報》撰文稱，依制度安排，客戶在商業銀行錢包中的數位人民幣，屬於以帳戶為基礎的商業銀行負債，象徵數位人民幣由現金型1.0版，進入存款貨幣型數位人民幣2.0版。

在計量與監管安排，每日經濟新聞提到，行動方案規範數位人民幣計量框架，將銀行類數位人民幣業務營運機構的數位人民幣，納入準備金制度框架管理，其數位人民幣錢包餘額統一計入存款準備金交存基數；參與數位人民幣營運的非銀行支付機構，則實施100%的數位人民幣保證金制度。

行動方案亦明確，銀行機構須為客戶實名數位人民幣錢包餘額計付利息，並遵守存款利率定價自律約定；相關錢包餘額並由存款保險依法提供與存款同等的安全保障。

在運作架構上，陸磊表示，數位人民幣在具有數位貨幣特徵的電子支付工具（DC/EP）理論框架下，進一步優化「中央銀行—商業機構」雙層架構，由中央銀行負責規則與標準制定，商業銀行負責錢包開立與支付服務。

陸磊並指出，截至11月底，數位人民幣累計處理交易34.8億筆，交易金額達人民幣16.7兆元；透過數位人民幣App開立的個人錢包達2.3億個，單位錢包開立1,884萬個。多邊央行數位貨幣橋（mBridge）累計處理跨境支付4,047筆，交易金額折合人民幣3,872億元，其中數位人民幣交易額占比約95.3%。