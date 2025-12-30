快訊

曹西平性格直率！與潘若迪「紙紮怨」積怨多年：有什麼好和解？

「500年檜木被鋸斷 樹脂滲出像流血」 搶救神木！策反山老鼠

中俄軍演劍指美日 華爾街日報：台海若衝突…台美日命運交織

聽新聞
0:00 / 0:00

新一代數位人民幣 來了

經濟日報／ 記者謝守真／綜合報導
新一代數位人民幣來了，可計付利息，還能納入存款保險。（美聯社）
新一代數位人民幣來了，可計付利息，還能納入存款保險。（美聯社）

中國人民銀行（大陸央行）推動數位人民幣制度再升級。人行近日公布數位人民幣行動新方案，明確新一代數位人民幣將自2026年起啟動實施，制度定位由「數位現金」轉向「數位存款貨幣」，並明確商業銀行錢包中的數位人民幣可計付利息，納入存款保險保障。

新華社報導，人行已推出「關於進一步加強數字人民幣管理服務體系和相關金融基礎設施建設的行動方案」（簡稱：行動方案），新一代數位人民幣計量框架、管理體系、運行機制和生態體系，將自2026年1月1日起正式啟動實施。

人行副行長陸磊在該行主管的《金融時報》撰文稱，依制度安排，客戶在商業銀行錢包中的數位人民幣，屬於以帳戶為基礎的商業銀行負債，象徵數位人民幣由現金型1.0版，進入存款貨幣型數位人民幣2.0版。

在計量與監管安排，每日經濟新聞提到，行動方案規範數位人民幣計量框架，將銀行類數位人民幣業務營運機構的數位人民幣，納入準備金制度框架管理，其數位人民幣錢包餘額統一計入存款準備金交存基數；參與數位人民幣營運的非銀行支付機構，則實施100%的數位人民幣保證金制度。

行動方案亦明確，銀行機構須為客戶實名數位人民幣錢包餘額計付利息，並遵守存款利率定價自律約定；相關錢包餘額並由存款保險依法提供與存款同等的安全保障。

在運作架構上，陸磊表示，數位人民幣在具有數位貨幣特徵的電子支付工具（DC/EP）理論框架下，進一步優化「中央銀行—商業機構」雙層架構，由中央銀行負責規則與標準制定，商業銀行負責錢包開立與支付服務。

陸磊並指出，截至11月底，數位人民幣累計處理交易34.8億筆，交易金額達人民幣16.7兆元；透過數位人民幣App開立的個人錢包達2.3億個，單位錢包開立1,884萬個。多邊央行數位貨幣橋（mBridge）累計處理跨境支付4,047筆，交易金額折合人民幣3,872億元，其中數位人民幣交易額占比約95.3%。

數位人民幣 貨幣

延伸閱讀

人民幣對美元參考匯率達到15個月來最高 暗示人行容忍進一步升值

國銀財管規模跨越2兆元 降息潮讓資金轉抱債券、保單

國銀財管規模跨越2兆元了！降息讓大戶棄存款 轉抱保單？

滿足多樣化支付 人行新規：明年2月起 不得拒收現金

相關新聞

中概股赴美縮減 加速回流港股

伴隨美國納斯達克上市新規將上路，綜觀2025年中概股有兩股趨勢，一方面赴美上市融資規模收縮，另一方面則是加速回流港股。

港財長：明年仍要防黑天鵝、灰犀牛

香港財政司長陳茂波預測香港今年經濟增長率將達到3.2%，略高於年初預測，但示警外圍環境充滿變數，仍會高度警惕「黑天鵝」 ...

折扣衝消費 陸旅遊產品預訂升溫

2026年元旦、農曆春節臨近，中國大陸各地紛紛推出豐富多彩的迎新年活動。多家在線平台數據顯示，節日或激發居民出遊與消費意...

陸增70位億萬富豪 科技業成造富引擎

瑞銀發布第11分「億萬富豪報告」顯示，2025年中國大陸新晉70位資產超10億美元的富豪，總人數達到470位，僅次於美國...

新疆油田 實現年注碳百萬噸

中國石油集團29日發布消息，截至12月28日，中國石油新疆油田今年二氧化碳注入量突破100萬噸，成為中國大陸首個實現年注...

陸國產二代 TPU 中昊芯英新晶片進入測試 2026年上市

大陸國產TPU企業中昊芯英創始人兼CEO楊龔軼凡近日表示，公司第一代TPU（張量處理器，ASIC的一種）晶片產品已於20...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。