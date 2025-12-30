新疆油田 實現年注碳百萬噸

中國石油集團29日發布消息，截至12月28日，中國石油新疆油田今年二氧化碳注入量突破100萬噸，成為中國大陸首個實現年注碳百萬噸的油田。這標誌著新疆油田在CCUS（碳捕集、利用與封存）技術規模化應用邁出關鍵一步，為大陸油氣開採實現碳達峰、碳中和目標提供了重要技術支撐。

新華社報導，新疆油田位於準噶爾盆地，是大陸建政後第一個大油田。CCUS即把生產過程中排放的二氧化碳進行捕集提純，繼而投入新的生產過程進行再利用和封存。據新疆油田測算，注入100萬噸二氧化碳相當於植樹近900萬棵。

「自本世紀初率先探索二氧化碳驅油以來，我們通過管理、技術、產業三輪驅動，攻克了地質油藏、工藝適配等一系列技術瓶頸，逐步構建起碳源保供、高效驅替、安全封存的準噶爾模式。」新疆油田執行董事、黨委書記石道涵表示，油田年注碳量從2022年的12.6萬噸躍升至2025年的100萬噸，已累計注入二氧化碳超200萬噸。

在新疆油田採油二廠八區530井區二氧化碳混相驅先導試驗站內可見，工作人員輕輕一點，在數十公里外的80516井旁，一個長10米、高5米的膠囊形白色儲罐就將二氧化碳不斷注入地下。

「發展CCUS既服務國家雙碳戰略，又能大幅提高原油採收率，對保障國家能源安全具戰略意義。」新疆油田開發事業部經理丁超表示，注入二氧化碳驅油，開採效率較傳統水驅明顯提升。

準噶爾盆地是大陸重要的能源基地。新疆油田生產區域內埋碳能力可達二十億噸級，周邊工業企業集聚，產業協同性強，具備大力發展CCUS產業集群有利條件。