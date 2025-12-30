快訊

曹西平性格直率！與潘若迪「紙紮怨」積怨多年：有什麼好和解？

「500年檜木被鋸斷 樹脂滲出像流血」 搶救神木！策反山老鼠

中俄軍演劍指美日 華爾街日報：台海若衝突…台美日命運交織

聽新聞
0:00 / 0:00

新疆油田 實現年注碳百萬噸

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

中國石油集團29日發布消息，截至12月28日，中國石油新疆油田今年二氧化碳注入量突破100萬噸，成為中國大陸首個實現年注碳百萬噸的油田。這標誌著新疆油田在CCUS（碳捕集、利用與封存）技術規模化應用邁出關鍵一步，為大陸油氣開採實現碳達峰、碳中和目標提供了重要技術支撐。

新華社報導，新疆油田位於準噶爾盆地，是大陸建政後第一個大油田。CCUS即把生產過程中排放的二氧化碳進行捕集提純，繼而投入新的生產過程進行再利用和封存。據新疆油田測算，注入100萬噸二氧化碳相當於植樹近900萬棵。

「自本世紀初率先探索二氧化碳驅油以來，我們通過管理、技術、產業三輪驅動，攻克了地質油藏、工藝適配等一系列技術瓶頸，逐步構建起碳源保供、高效驅替、安全封存的準噶爾模式。」新疆油田執行董事、黨委書記石道涵表示，油田年注碳量從2022年的12.6萬噸躍升至2025年的100萬噸，已累計注入二氧化碳超200萬噸。

在新疆油田採油二廠八區530井區二氧化碳混相驅先導試驗站內可見，工作人員輕輕一點，在數十公里外的80516井旁，一個長10米、高5米的膠囊形白色儲罐就將二氧化碳不斷注入地下。

「發展CCUS既服務國家雙碳戰略，又能大幅提高原油採收率，對保障國家能源安全具戰略意義。」新疆油田開發事業部經理丁超表示，注入二氧化碳驅油，開採效率較傳統水驅明顯提升。

準噶爾盆地是大陸重要的能源基地。新疆油田生產區域內埋碳能力可達二十億噸級，周邊工業企業集聚，產業協同性強，具備大力發展CCUS產業集群有利條件。

新疆 能源 戰略

延伸閱讀

獨家專訪關恆：在中國沒有免於恐懼的自由

貫穿新疆天山 世界最長高速公路隧道通車

世界最長高速公路隧道通車 全長逾22公里、貫穿新疆天山

全球首創／中實現二氧化碳發電 「超碳1號」成功商運

相關新聞

中概股赴美縮減 加速回流港股

伴隨美國納斯達克上市新規將上路，綜觀2025年中概股有兩股趨勢，一方面赴美上市融資規模收縮，另一方面則是加速回流港股。

港財長：明年仍要防黑天鵝、灰犀牛

香港財政司長陳茂波預測香港今年經濟增長率將達到3.2%，略高於年初預測，但示警外圍環境充滿變數，仍會高度警惕「黑天鵝」 ...

折扣衝消費 陸旅遊產品預訂升溫

2026年元旦、農曆春節臨近，中國大陸各地紛紛推出豐富多彩的迎新年活動。多家在線平台數據顯示，節日或激發居民出遊與消費意...

陸增70位億萬富豪 科技業成造富引擎

瑞銀發布第11分「億萬富豪報告」顯示，2025年中國大陸新晉70位資產超10億美元的富豪，總人數達到470位，僅次於美國...

新疆油田 實現年注碳百萬噸

中國石油集團29日發布消息，截至12月28日，中國石油新疆油田今年二氧化碳注入量突破100萬噸，成為中國大陸首個實現年注...

陸國產二代 TPU 中昊芯英新晶片進入測試 2026年上市

大陸國產TPU企業中昊芯英創始人兼CEO楊龔軼凡近日表示，公司第一代TPU（張量處理器，ASIC的一種）晶片產品已於20...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。