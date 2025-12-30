陸增70位億萬富豪 科技業成造富引擎

瑞銀發布第11分「億萬富豪報告」顯示，2025年中國大陸新晉70位資產超10億美元的富豪，總人數達到470位，僅次於美國，總財富規模1.8兆美元。其中科技業成為造富引擎。值得注意的是，大陸知名手搖飲品牌蜜雪冰城的「張氏兄弟」張紅超和張紅甫也躋身榜單。

報告指出，2025年億萬富豪的人數增至2,919人，總財富達到創紀錄的15.8兆美元，增幅為13%。其中，亞太區億萬富豪人數從981人增至1,036人，增幅居全球之首。

瑞銀財富管理中國區主管呂子杰指出，中國大陸億萬富豪中高達98%為白手起家的創業企業家，與「創一代」的時代特徵高度契合。2025年全球共有196位白手起家的新富豪財富增長3,865億美元，其中亞太區占比79%。

從人群畫像來看，呂子杰稱2025年新增的70位億萬富豪，主要來自IT等高科技行業，年齡層相對其他地區億萬富豪年輕。「受益於中國製造的科技力量，大中華地區的富豪在2025年是強勢回歸的。有19%的富豪來自於科技行業，整體的財富增長速率接近40%」，他說。

在財富繼承方面，報告稱大陸億萬富豪家庭規模較小，預計到2040年，中國大陸及香港的繼承者將至少繼承3,157億美元，香港繼承者的財富繼承額預料將為大中華區內最高，達到1,804億美元，而大陸的商業增長或會收窄差距，北京及上海等城市的繼承者可能至少繼承1,353億美元。