折扣衝消費 陸旅遊產品預訂升溫

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
2026年元旦、農曆春節臨近，大陸各地紛紛推出豐富多彩的迎新年活動，創新多元化消費場景。圖為遊客在湖北赤壁羊樓洞古街參觀遊覽。 （新華社）
2026年元旦、農曆春節臨近，中國大陸各地紛紛推出豐富多彩的迎新年活動。多家在線平台數據顯示，節日或激發居民出遊與消費意願，創新多元化消費場景。

中新社報導，大陸商務部25日舉行記者會，發言人何咏前表示，歲末年初是傳統消費旺季，將全力做好消費促進和市場保供工作。目前，大陸全國生活必需品市場供應充足，價格總體平穩。商務部門提前籌劃豐富精彩的消費活動，深入實施提振消費專項行動，組織開展新春消費季、網上年貨節、老字號嘉年華等系列擴消費活動。

當前，大陸各地正多舉措激發節日消費潛力。

從2025年12月21日至2026年1月3日，北京市推出一系列特色主題活動，營造濃厚節日氛圍，全面激活冬季消費市場；上海浦東「跨年迎新消費季」拉開序幕，多家商業地標開啟煥新跨年模式，助力迎新消費季升溫；浙江啟動冬季文旅消費季，推出冬季文旅十大場景產品矩陣、百項消費惠民補貼、千場冬季文旅主題等活動；遼寧瀋陽統籌冰雪、文化、旅遊、體育、商業等資源，備好80餘項重點文體旅消費活動，請遊客感受冬日冰雪的魅力。 　　

元旦假期旅遊市場顯著升溫，綜合在線旅遊平台報告，近一個月，跨年、元旦等關鍵詞的搜索熱度環比上漲超280%，假期主要旅遊產品的整體預訂熱度同比提升近30%。美團數據顯示，元旦假期期間出行的預約單量同比增長近5倍。航旅縱橫最新數據顯示，截至12月25日，2026年元旦假期大陸國內航線機票預訂量超271萬張，同比增長約35%。    

平台數據顯示，此次假期消費熱潮不僅實現人次增長，更在消費質量上有所提升，展現出量價齊升態勢，為消費市場注入充沛活力。 　　

中國證券報評論，這場消費熱潮折射出內需市場強大韌性和升級動力。這不僅是假日經濟短期爆發，更是大陸消費市場向情感化、體驗化深度轉型的明確信號，為觀察全年消費趨勢提供重要窗口。

元旦 跨年 節日

