快訊

港財長：明年仍要防黑天鵝、灰犀牛

聯合報／ 香港特派員李春／香港報導

香港財政司長陳茂波預測香港今年經濟增長率將達到3.2%，略高於年初預測，但示警外圍環境充滿變數，仍會高度警惕「黑天鵝」 、「灰犀牛」，來年香港發展，主要靠金融、創科和貿易三大引擎。

港府財政司司長陳茂波透過網誌展望來年，認定香港經濟可望保持，創造更多優質就業職位。雖然市場普遍預期全球經濟即使動力放緩，仍可維持溫和擴張，而中國大陸以至亞洲整體，仍是主要的增長引擎，都將繼續為香港經濟提供重要支撐。市場一般預計降息，亦有利營商及投資氣氛。

他認為，香港經濟已連續第三年保持增長趨勢，出口和投資表現良好，是帶動經濟的主要動力，股市和樓市價量齊升，亦鞏固市場的正向預期，有新挑戰在所難免，但也將迎來更大的新機遇。

陳茂波重點論說金融、創科和貿易這三個香港發展引擎，說香港一要全面提升國際金中心的功能和內涵，將持續鞏固提升在金融市場的優勢領域，包括提升股市競爭力，吸引更多來自東南亞、中東，以至全球南方等不同地方的優質公司到香港上市。

二要加速建設和拓展國際一流水準的創新科技樞紐，特別是與粵港澳大灣區城市強強聯手；三要提升國際貿易中心的功能，正積極構建跨國供應鏈管理和貿易融資中心，為出海企業提供供應鏈管理、貿易融資、財資管理、專業服務、合規諮詢、企業培訓等多方面的服務。

香港 供應鏈

