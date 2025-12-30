快訊

中概股赴美縮減 加速回流港股

聯合報／ 記者黃雅慧／綜合報導
2025年中概股有兩趨勢，一方面赴美上市融資規模收縮，另一方面是加速回流港股。（美聯社）
伴隨美國納斯達克上市新規將上路，綜觀2025年中概股有兩股趨勢，一方面赴美上市融資規模收縮，另一方面則是加速回流港股。

證券時報引述德勤統計顯示，2025年有63家中國大陸企業到美國上市，融資約11.2億美元，新股數量相對2024年的59檔增加了7%，而融資額則從19.1億美元下降41%。顯示今年赴美上市的中概股呈現「數量增、規模減」特徵，且平均募資額不足2,000萬美元，遠低於往年水準。

今年在美上市的中概股最大的兩宗來自消費企業霸王茶姬和醫藥企業亞盛醫藥，募資額分別為4.11億美元和1.26億美元。

美國證券交易委員會（SEC）去年12月18日批准納斯達克提出的上調IPO流動性門檻方案，這套規則體系將於2026年1月17日正式生效，不過其中針對中企差異化上市標準提案未獲批准，該案內容極為嚴苛，包括要求IPO發行規模不低於2,500萬美元等，顯示中資企業赴美上市的環境已然發生質變，過去對中企而言相對標準化的流程，現在需要更多專業判斷和定製化解決方案。

德勤中國資本市場服務部全國主管合夥人紀文和表示，對2026年中概股在美國上市的前景持謹慎的態度。若納斯達克建議的上市門檻在2026年第2季左右獲得通過，那麼能夠滿足新要求的中國大陸公司數量預計將會下降，這或將促使許多規模較小的中國企業重新考慮其融資策略和時間表。

另一方面，2025年港股成為中概股回歸的核心樞紐，小馬智行、禾賽、文遠知行三家企業完成回港上市，雙重主要上市成為主流回歸模式。從回歸節奏來看，2025年下半年中概股回港步伐顯著加快。

除已完成回港的企業外，還有多家中概股正在推進回流計畫。比如天境生物（現已更名為「新橋生物」）10月宣布，擬在港交所主板進行IPO，實現納斯達克與港交所雙重上市，目前仍處於前期籌備階段。

中銀證券認為，不排除一些中概股通過私有化退市，再通過港股或A股IPO的路徑實現回歸。這一途徑使企業能夠擺脫美國監管的壓力，而且能夠藉助香港及大陸地資本市場獲得更合理的估值，並拓展多元化的融資渠道。

美國 規模 IPO

相關新聞

伴隨美國納斯達克上市新規將上路，綜觀2025年中概股有兩股趨勢，一方面赴美上市融資規模收縮，另一方面則是加速回流港股。

港財長：明年仍要防黑天鵝、灰犀牛

香港財政司長陳茂波預測香港今年經濟增長率將達到3.2%，略高於年初預測，但示警外圍環境充滿變數，仍會高度警惕「黑天鵝」 ...

折扣衝消費 陸旅遊產品預訂升溫

2026年元旦、農曆春節臨近，中國大陸各地紛紛推出豐富多彩的迎新年活動。多家在線平台數據顯示，節日或激發居民出遊與消費意...

陸增70位億萬富豪 科技業成造富引擎

瑞銀發布第11分「億萬富豪報告」顯示，2025年中國大陸新晉70位資產超10億美元的富豪，總人數達到470位，僅次於美國...

新疆油田 實現年注碳百萬噸

中國石油集團29日發布消息，截至12月28日，中國石油新疆油田今年二氧化碳注入量突破100萬噸，成為中國大陸首個實現年注...

陸國產二代 TPU 中昊芯英新晶片進入測試 2026年上市

大陸國產TPU企業中昊芯英創始人兼CEO楊龔軼凡近日表示，公司第一代TPU（張量處理器，ASIC的一種）晶片產品已於20...

