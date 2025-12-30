快訊

曹西平性格直率！與潘若迪「紙紮怨」積怨多年：有什麼好和解？

「500年檜木被鋸斷 樹脂滲出像流血」 搶救神木！策反山老鼠

中俄軍演劍指美日 華爾街日報：台海若衝突…台美日命運交織

聽新聞
0:00 / 0:00

投行：北京抑制人民幣升速

經濟日報／ 記者謝守真／綜合報導

近期人民幣對美元匯率走勢轉強，一度升破7關口，市場再度出現「人民幣匯率被低估」的討論。大陸投行中金公司分析，人民幣近期走強，主要與美元走弱及政策調節有關，未被明顯低估，北京當局正透過中間價機制抑制人民幣升值速度。

今年以來，全球匯市波動加劇，而人民幣對美元走勢穩中偏強。從人民幣對美元匯率中間價來看，年內升幅超過1,500點，昨（29）日中間價報7.0331，上調27點，升至2024年9月30日以來最高。這持續引發市場廣泛討論，其間不乏「人民幣會繼續升值」的猜想。

中金強調，相關看法多從貿易順差或商品價格差異出發，但在資本流動主導的金融環境下，單以商品定價衡量匯率，已難以反映實際情況。

中金指出，人民幣近期走強的主要基礎來自美元走弱。美國聯準會降息預期升溫，加上美元信用受政策因素影響，推動美元偏弱，對人民幣形成支撐。同時，大陸正透過中間價機制抑制人民幣升值速度，中間價升值幅度明顯慢於即期匯率，顯示逆周期調節仍在發揮作用。

人民幣 對美 機制

延伸閱讀

為了讓台灣有感！專家分析中共軍演「直接原因」：這次對民眾生活衝擊最大

「紅樓冬憶」 兩岸大學生一起「穿越」進大觀園

民進黨嗆鄭麗文：中共軍演當前卻喊先去北京 配合統戰操作

中國乘「川普東風」凱旋邁入2026！美媒揭習近平新年2希望

相關新聞

中概股赴美縮減 加速回流港股

伴隨美國納斯達克上市新規將上路，綜觀2025年中概股有兩股趨勢，一方面赴美上市融資規模收縮，另一方面則是加速回流港股。

港財長：明年仍要防黑天鵝、灰犀牛

香港財政司長陳茂波預測香港今年經濟增長率將達到3.2%，略高於年初預測，但示警外圍環境充滿變數，仍會高度警惕「黑天鵝」 ...

折扣衝消費 陸旅遊產品預訂升溫

2026年元旦、農曆春節臨近，中國大陸各地紛紛推出豐富多彩的迎新年活動。多家在線平台數據顯示，節日或激發居民出遊與消費意...

陸增70位億萬富豪 科技業成造富引擎

瑞銀發布第11分「億萬富豪報告」顯示，2025年中國大陸新晉70位資產超10億美元的富豪，總人數達到470位，僅次於美國...

新疆油田 實現年注碳百萬噸

中國石油集團29日發布消息，截至12月28日，中國石油新疆油田今年二氧化碳注入量突破100萬噸，成為中國大陸首個實現年注...

陸國產二代 TPU 中昊芯英新晶片進入測試 2026年上市

大陸國產TPU企業中昊芯英創始人兼CEO楊龔軼凡近日表示，公司第一代TPU（張量處理器，ASIC的一種）晶片產品已於20...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。