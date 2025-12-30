投行：北京抑制人民幣升速

近期人民幣對美元匯率走勢轉強，一度升破7關口，市場再度出現「人民幣匯率被低估」的討論。大陸投行中金公司分析，人民幣近期走強，主要與美元走弱及政策調節有關，未被明顯低估，北京當局正透過中間價機制抑制人民幣升值速度。

今年以來，全球匯市波動加劇，而人民幣對美元走勢穩中偏強。從人民幣對美元匯率中間價來看，年內升幅超過1,500點，昨（29）日中間價報7.0331，上調27點，升至2024年9月30日以來最高。這持續引發市場廣泛討論，其間不乏「人民幣會繼續升值」的猜想。

中金強調，相關看法多從貿易順差或商品價格差異出發，但在資本流動主導的金融環境下，單以商品定價衡量匯率，已難以反映實際情況。

中金指出，人民幣近期走強的主要基礎來自美元走弱。美國聯準會降息預期升溫，加上美元信用受政策因素影響，推動美元偏弱，對人民幣形成支撐。同時，大陸正透過中間價機制抑制人民幣升值速度，中間價升值幅度明顯慢於即期匯率，顯示逆周期調節仍在發揮作用。