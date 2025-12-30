快訊

阿里加速智慧物流布局

經濟日報／ 記者謝守真／綜合報導
阿里系菜鳥物流正洽談入股L4級無人駕駛業者九識智能，鞏固競爭優勢。（新華社）
阿里系菜鳥物流正洽談入股L4級無人駕駛業者九識智能，鞏固競爭優勢。（新華社）

隨著智慧駕駛商用化推進，大陸無人車整合動向受關注。科創板日報引述知情人士指，阿里系菜鳥物流正洽談入股L4級無人駕駛業者九識智能。業內人士認為，雙方合作可加速L4級無人駕駛落地，鞏固阿里系智慧物流競爭優勢。

九識智能2021年成立，定位為L4級無人駕駛，已在大陸超300城部署逾1.5萬台無人車，累計營運里程突破7,000萬公里，應用於快遞、零售、生鮮、醫藥與冷鏈物流等場景。今年10月完成由螞蟻集團領投的1億美元融資。

菜鳥自2015年啟動物流自動駕駛研發，已推出多款無人配送車型，包括L4級「菜鳥GT」及升級版「GT Pro」。截至8月，菜鳥無人車已在大陸200多個城市取得路權，應用於末端與城市配送。這也是阿里系近期第二度布局九識，菜鳥稱此次投資屬獨立戰略。

據高工智能汽車調查，L4級無人配送車價格已由人民幣20萬、30萬元降至5萬元，部分產品裸車價格甚至降至人民幣1萬多元。有業者指，部分企業已採行「整車銷售＋完全自動駕駛（FSD）訂閱」模式，以降低物流業者導入門檻。

有業內人士說，阿里系短時間內對九識連續布局，背後是在智慧物流領域建構全產業鏈生態的明確戰略意圖。雙方合作可加速L4級無人駕駛在物流領域規模化落地，鞏固阿里系智慧物流競爭優勢。

大陸快遞物流專家趙小敏則說，菜鳥具備物流網絡與訂單資源優勢，九識累積無人駕駛技術與多場景營運經驗，若推動整合，有助擴大無人車在物流場景的應用規模。

