礪算自研 GPU 首批訂單 交付

經濟日報／ 記者黃雅慧／綜合報導

大陸記憶體晶片企業東芯股份控股的GPU廠商礪算科技，宣布其自研GPU晶片近日已完成首批訂單交付，採用台積電（2330）6奈米製程，交付客戶為數位孿生領域相關企業。此次訂單交付，意味著該系列產品由量產階段邁入商業化落地，將開始產生營收。

界面新聞報導，礪算科技7G100系列GPU已於9月15日正式啟動量產，主要面向雲遊戲、智慧座艙、數位孿生等應用場景。

7G100系列為礪算科技全自研6奈米高性能圖形GPU，從指令集到計算核心完全自主設計，基於自研TrueGPU天圖架構，並自研指令集、自研軟體棧。此前公布訊息顯示，G100是大陸第一顆6奈米GPU，採用自研的TureGPU架構，面向高性能圖形渲染、AI加速，性能對標輝達RTX4060系列。

礪算科技三位聯合創始人分別為孔德海、宣以方、牛一心，此前均在GPU行業知名公司有近30年的從業經歷。值得注意的是，宣以方為台灣籍，畢業於台灣交大（現陽明交通大學）。該公司期間經過多輪融資，其中，東芯股份在2025年8月進一步參與勵算科技增資，持有37.88%股權，成為其重要股東。

永昕法說會／與日本合資子公司 將投逾30億元在日本建新廠

台新投信：2026主動ETF更能趨吉避凶 00987A於12月30日掛牌迎長多行情

啟碁前進CES大秀AI技術與應用 強打光學交換器

高效率、低能耗 Groq的LPU提問AI代理人…將秒回

中概股赴美縮減 加速回流港股

伴隨美國納斯達克上市新規將上路，綜觀2025年中概股有兩股趨勢，一方面赴美上市融資規模收縮，另一方面則是加速回流港股。

港財長：明年仍要防黑天鵝、灰犀牛

香港財政司長陳茂波預測香港今年經濟增長率將達到3.2%，略高於年初預測，但示警外圍環境充滿變數，仍會高度警惕「黑天鵝」 ...

折扣衝消費 陸旅遊產品預訂升溫

2026年元旦、農曆春節臨近，中國大陸各地紛紛推出豐富多彩的迎新年活動。多家在線平台數據顯示，節日或激發居民出遊與消費意...

陸增70位億萬富豪 科技業成造富引擎

瑞銀發布第11分「億萬富豪報告」顯示，2025年中國大陸新晉70位資產超10億美元的富豪，總人數達到470位，僅次於美國...

新疆油田 實現年注碳百萬噸

中國石油集團29日發布消息，截至12月28日，中國石油新疆油田今年二氧化碳注入量突破100萬噸，成為中國大陸首個實現年注...

陸國產二代 TPU 中昊芯英新晶片進入測試 2026年上市

大陸國產TPU企業中昊芯英創始人兼CEO楊龔軼凡近日表示，公司第一代TPU（張量處理器，ASIC的一種）晶片產品已於20...

