礪算自研 GPU 首批訂單 交付

大陸記憶體晶片企業東芯股份控股的GPU廠商礪算科技，宣布其自研GPU晶片近日已完成首批訂單交付，採用台積電（2330）6奈米製程，交付客戶為數位孿生領域相關企業。此次訂單交付，意味著該系列產品由量產階段邁入商業化落地，將開始產生營收。

界面新聞報導，礪算科技7G100系列GPU已於9月15日正式啟動量產，主要面向雲遊戲、智慧座艙、數位孿生等應用場景。

7G100系列為礪算科技全自研6奈米高性能圖形GPU，從指令集到計算核心完全自主設計，基於自研TrueGPU天圖架構，並自研指令集、自研軟體棧。此前公布訊息顯示，G100是大陸第一顆6奈米GPU，採用自研的TureGPU架構，面向高性能圖形渲染、AI加速，性能對標輝達RTX4060系列。

礪算科技三位聯合創始人分別為孔德海、宣以方、牛一心，此前均在GPU行業知名公司有近30年的從業經歷。值得注意的是，宣以方為台灣籍，畢業於台灣交大（現陽明交通大學）。該公司期間經過多輪融資，其中，東芯股份在2025年8月進一步參與勵算科技增資，持有37.88%股權，成為其重要股東。