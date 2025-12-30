陸國產二代 TPU 中昊芯英新晶片進入測試 2026年上市

快訊

經濟日報／ 記者黃雅慧／綜合報導
晶片示意圖。 路透
大陸國產TPU企業中昊芯英創始人兼CEO楊龔軼凡近日表示，公司第一代TPU（張量處理器，ASIC的一種）晶片產品已於2023年落地，第二代晶片已進入測試階段，計劃明年正式推向市場。其第一代TPU「算力效率」據稱已達到或超過同級別輝達A100 GPU約1.5倍，能耗降低30％。

公開資料顯示，中昊芯英核心創始團隊組建於2018年，為大陸國內唯一一家掌握TPU架構AI專用晶片核心技術並實現全自研TPU晶片量產的公司。

該公司創始人及CEO楊龔軼凡曾是Google TPU晶片核心研發者，深度參與過TPU v2/3/4的設計與研發工作。中昊芯英也被視為挑戰輝達在AI晶片地位的另一隻大陸生力軍。

科創板日報報導，楊龔軼凡表示，希望中昊芯英能成為推動算力發展的參與者，希望通過TPU晶片設計，帶動和促進整個AI賽道發展、落地與高速迭代。且預告之後，產品將基本保持一年到一年半迭代一次的節奏。

對於當前AI產業發展，楊龔軼凡認為，隨著大模型技術的成熟，愈來愈多應用場景正在湧現。未來三至五年，隨著各類應用加速落地，推理算力需求將迎來顯著增長。預計「推理晶片」的銷售占比將逐步超越訓練晶片，雖然訓練市場也會持續增長，但推理端將成為最主要的增長動力。

楊龔軼凡說，GPU與TPU從生產成本看，兩者相差不大。但在相同製程、成本與能耗背景下，TPU通常能實現三至五倍的性能提升，性價比更高。以雲端為例，與Google雲、亞馬遜雲上的GPU相比，同算力條件下，TPU的性價比是傳統GPU的兩倍以上。

楊龔軼凡稱目前大陸國產晶片有幾個突破：一是在硬體設計上已經完成了從0到1的跨越。目前大陸已湧現出多家具備大晶片設計能力的企業，均推出了第一代產品；二是大陸晶圓廠的能力正在快速提升，已能支撐晶片國產化生產需求；三是雖然目前在性能和性價比上仍存在差距，但隨著產品迭代和軟硬體生態的完善，預計再經過三至五年的發展，有望在性價比方面與國際領先企業正面競爭。

