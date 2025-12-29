人民幣對美元參考匯率達到15個月來最高 暗示人行容忍進一步升值
中國人民銀行（大陸央行）29日將人民幣對美元的參考匯率訂在15個月來最高點，為1美元兌7.03人民幣；分析家表示人行此舉是在暗示將容忍人民幣緩步升值，因為大陸龐大的貿易順差使中國與貿易夥伴間的緊張升高。
今年來人民幣對美元升值近4%，但對歐元及其他主要貨幣則大幅貶值。
新加坡銀行首席經濟學者莫希-烏丁表示，「我們預料年底期間人民幣將加速升值。人行顯然是讓人民幣在可控制之下升值」。他並指出，「現在由於美國的關稅明朗得多，且麻煩減少，因此將看到人民幣開始反彈」。
巴克萊銀行外匯與新興總體經濟主管柯提查表示，「但（人行）對人民幣升值也更加抗拒，尤其是匯率逼近1美元兌7元人民幣價位，這對人行及中國出口商而言都是一個重要的心理價位」。
他並表示，「中國的金鵝一直都是出口，今年對經濟成長的貢獻最大」；當房市等其他成長動能軟弱時，若人民幣升值，將使「中國難以達到經濟成長目標」。
上海證券新聞29日的文章中也指出，「絕對不要賭人民幣將單向升值」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言