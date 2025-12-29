看好服務消費帶動經濟 上海推支持措施

擴大內需是中國經濟明年首要重點任務，服務消費更成為當局寄希望所在。上海16部門今天發布擴大服務消費的支持措施，涵蓋文旅服務、數位科技的融合場景、醫療康養等領域。

上海市商務委員會等16部門今天印發「關於進一步擴大上海服務消費的若干措施」的通知，對文旅服務、體育服務、優化多元化教育准入機制等方面提出支持措施，並提升健康消費、擴大服務業高水準開放、支持應用數位科技的融合場景。

這些措施包括：支持文博場館創新辦展方式，其收益可按規定用於績效激勵；大力發展賽事經濟，打造「上海賽事」品牌；提高非學科類校外培訓機構審批效率；鼓勵符合條件的醫療機構開展特色化國際醫療項目；推動AR、VR等數位技術與綠色低碳技術應用，打造沈浸式、互動式和綠色可持續發展的多元融合服務消費新場景等。

在擴大服務業高水準開放方面，該文件要求用好電信及相關數位產業、醫療康養、商貿文旅等領域擴大對外開放試點政策，吸引增值電信、生物技術、獨資醫院等領域外資項目落地。有序擴大醫療健康、文化等優質服務進口，舉辦涉外電影展映和交流合作活動。擴大與全球知名高校合作，開展高水平合作辦學。

與這份文件呼應的是，號稱「全球首部VR魔幻音樂劇」的「搖啊搖．刺激1995」11月已在上海張園啓動試營運，就是看準數位融合場景的新型態消費潛力。該劇以VR方式讓參與者重返1995年上海的石庫門弄堂、人民廣場、蘇州河等標誌場景，打造關於上海城市記憶的沈浸式演出。

中國消費不振，但服務消費表現比商品消費好。中國國家統計局數據顯示，1至11月，不完全包含在社會消費品零售總額中的服務零售額年增5.4%，比1至10月上升0.1個百分點，連續3個月回升，比同期商品零售額增幅高出1.3個百分點。

中共中央財辦有關負責官員16日表示，當前中國正從「以商品消費為主」轉向「商品消費和服務消費並重」，一些領域商品消費增速放緩，但文旅、養老、托育等服務消費需求旺盛。要以新需求引領新供給、以新供給創造新需求，促進供需更加適配。