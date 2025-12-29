共軍一面軍演....陸最新發關稅方案稱兩岸ECFA續按規定實施

儘管共軍東部戰區29日宣布對台展開「正義使命-2025」演習，但在經貿協議上未有更動舉措，仍照常施行。大陸國務院關稅稅則委員會發布《2026年關稅調整方案》，自2026年1月1日起實施。其中提到「海峽兩岸經濟合作框架協議（ECFA）」繼續按規定實施。

大陸財政部消息稱，2026年對935項商品實施低於最惠國稅率的進口暫定稅率。目的為增強大陸國內、國際兩個市場兩種資源的聯動效應，擴大優質商品供給。

公告指出調整特色有三：一是推動高水平科技自立自強，所以降低壓力機用數控液壓氣墊、異型復合接點帶等關鍵零部件、先進材料的進口關稅；二是助力推進經濟社會發展全面綠色轉型，降低鋰離子電池用再生黑粉、未焙燒的黃鐵礦等資源性商品的進口關稅；三是加大保障和改善民生力度，降低人造血管、部分傳染病的診斷試劑盒等醫療產品的進口關稅。

另外，為增強國內大循環內生動力，根據大陸產業發展和供需情況變化，在大陸加入世界貿易組織承諾範圍內，取消微型電機、印花機、硫酸等商品的進口暫定稅率，恢復實施最惠國稅率。

其中，在協定稅率上，根據大陸與34個貿易夥伴簽署並生效的24項自由貿易協定和優惠貿易安排，繼續對原產於上述貿易夥伴的部分進口貨物實施協定稅率。一方面根據有關協定內容實施進一步降稅，包括與紐西蘭、秘魯、瑞士、韓國、澳洲、巴基斯坦、毛里求斯、柬埔寨、尼加拉瓜、厄瓜多爾、塞爾維亞、馬爾代夫的自由貿易協定和「區域全面經濟夥伴關係協定」（RCEP）進一步降稅。

另一方面，對已完成降稅的有關進口貨物繼續實施相應協定稅率。包括中國與東協、智利、新加坡、格魯吉亞、冰島、哥斯大黎加的自由貿易協定，中國與洪都拉斯自由貿易協定早期收穫安排，內地與香港、澳門關於建立更緊密經貿關係的安排（CEPA），海峽兩岸經濟合作框架協議（ECFA），亞太貿易協定，繼續按規定實施。

與此同時，繼續給予43個與我建交的最不發達國家100%稅目產品零關稅待遇，實施特惠稅率。其中，關稅配額商品僅將配額內關稅稅率降為零，配額外關稅稅率不變。