快訊

2022年後首搭配民航限航…本次中共軍演規模近年最大？國防部說話了

共軍環台軍演 立榮與華信馬祖整日、金門晚間6時前航班全取消

員工好幸福！麥當勞進駐聯發科 副董蔡力行親為員工送驚喜

共軍一面軍演....陸最新發關稅方案稱兩岸ECFA續按規定實施

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
大陸國務院關稅稅則委員會發布《2026年關稅調整方案》，提到「海峽兩岸經濟合作框架協議（ECFA）」繼續按規定實施。(本報資料照片)
大陸國務院關稅稅則委員會發布《2026年關稅調整方案》，提到「海峽兩岸經濟合作框架協議（ECFA）」繼續按規定實施。(本報資料照片)

儘管共軍東部戰區29日宣布對台展開「正義使命-2025」演習，但在經貿協議上未有更動舉措，仍照常施行。大陸國務院關稅稅則委員會發布《2026年關稅調整方案》，自2026年1月1日起實施。其中提到「海峽兩岸經濟合作框架協議（ECFA）」繼續按規定實施。

大陸財政部消息稱，2026年對935項商品實施低於最惠國稅率的進口暫定稅率。目的為增強大陸國內、國際兩個市場兩種資源的聯動效應，擴大優質商品供給。

公告指出調整特色有三：一是推動高水平科技自立自強，所以降低壓力機用數控液壓氣墊、異型復合接點帶等關鍵零部件、先進材料的進口關稅；二是助力推進經濟社會發展全面綠色轉型，降低鋰離子電池用再生黑粉、未焙燒的黃鐵礦等資源性商品的進口關稅；三是加大保障和改善民生力度，降低人造血管、部分傳染病的診斷試劑盒等醫療產品的進口關稅。

另外，為增強國內大循環內生動力，根據大陸產業發展和供需情況變化，在大陸加入世界貿易組織承諾範圍內，取消微型電機、印花機、硫酸等商品的進口暫定稅率，恢復實施最惠國稅率。

其中，在協定稅率上，根據大陸與34個貿易夥伴簽署並生效的24項自由貿易協定和優惠貿易安排，繼續對原產於上述貿易夥伴的部分進口貨物實施協定稅率。一方面根據有關協定內容實施進一步降稅，包括與紐西蘭、秘魯、瑞士、韓國、澳洲、巴基斯坦、毛里求斯、柬埔寨、尼加拉瓜、厄瓜多爾、塞爾維亞、馬爾代夫的自由貿易協定和「區域全面經濟夥伴關係協定」（RCEP）進一步降稅。

另一方面，對已完成降稅的有關進口貨物繼續實施相應協定稅率。包括中國與東協、智利、新加坡、格魯吉亞、冰島、哥斯大黎加的自由貿易協定，中國與洪都拉斯自由貿易協定早期收穫安排，內地與香港、澳門關於建立更緊密經貿關係的安排（CEPA），海峽兩岸經濟合作框架協議（ECFA），亞太貿易協定，繼續按規定實施。

與此同時，繼續給予43個與我建交的最不發達國家100%稅目產品零關稅待遇，實施特惠稅率。其中，關稅配額商品僅將配額內關稅稅率降為零，配額外關稅稅率不變。

共軍 軍演 自由貿易 ECFA

延伸閱讀

為了讓台灣有感！專家分析中共軍演「直接原因」：這次對民眾生活衝擊最大

直擊海軍多艘軍艦防中共軍演…高雄港口戰備疏泊 惟釣客「仍悠哉釣魚」

共軍環台軍演 陸國台辦：遏制台獨勾連外部勢力禍亂台海

共軍「正義之箭」宣傳圖 日學者：預告飛彈實射 如公共場合舞刀恐嚇

相關新聞

共軍一面軍演....陸最新發關稅方案稱兩岸ECFA續按規定實施

儘管共軍東部戰區29日宣布對台展開「正義使命-2025」演習，但在經貿協議上未有更動舉措，仍照常施行。大陸國務院關稅稅則...

邁入數位存款貨幣時代 大陸央行數位人民幣行動方案元旦起實施

中國人民銀行（大陸央行）日前發布《關於進一步加強數位人民幣管理服務體系和相關金融基礎設施建設的行動方案》，新一代數位人...

股樓齊揚 香港今年GDP增長3.2% 財爺：仍須防黑天鵝、灰犀牛

香港財政司司長陳茂波表示，估計香港今年經濟增長將加速至3.2%，略高於年初時的預測。總的來說，出口和投資表現良好，是帶動...

字節跳動砸400億 大手筆買華為昇騰晶片

字節跳動據報明年將採購中國科技巨擘華為研發的昇騰晶片，訂單總額或超過人民幣400億元（約57億美元），首批晶片即將開始交...

陸消費品「舊換新」明年續行 堅持內需主導 編列資金力挺做強市場

大陸全國財政工作會議27日至28日在北京召開，會議提出，2026年將繼續實施更加積極的財政政策，繼續安排資金支持消費品以...

從投行看大陸／台商IPO前三大重點工作分析

IPO前有三大工作必須做好規劃。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。