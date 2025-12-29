邁入數位存款貨幣時代 大陸央行數位人民幣行動方案元旦起實施

中國人民銀行（大陸央行）日前發布《關於進一步加強數位人民幣管理服務體系和相關金融基礎設施建設的行動方案》，新一代數位人民幣計量框架、管理體系、運行機制和生態體系將於2026年1月1日正式啟動實施。數位人民幣將由現金型1.0版，進入存款貨幣型數位人民幣2.0版。

人行副行長陸磊在人行旗下《金融時報》撰文指出，前述《行動方案》從機制上明確數位人民幣將從數位現金時代，邁入數位存款貨幣（Digital Deposit Money）時代。

未來的數位人民幣是由人行提供技術支持保障並實施監管、具有商業銀行負債屬性，以帳戶為基礎、兼容分布式帳本技術特點，在金融體系內發行、流通的現代化數位支付和流通手段，具備貨幣價值尺度、價值儲藏、跨境支付職能。

陸磊指出，《行動方案》規範了數位人民幣計量框架，將銀行類數位人民幣業務運營機構的數位人民幣納入準備金制度框架管理，機構開立的數位人民幣錢包餘額，統一計入存款準備金交存基數。參與數位人民幣運營的非銀行支付機構，實施100%的數位人民幣保證金。

數位人民幣錢包餘額按照流動性，分別計入相應貨幣層次。陸磊指出，方案的制度安排在「雙層架構」基礎上，明確客戶在商業銀行錢包中的數位人民幣，是以帳戶為基礎的商業銀行負債，標誌著數位人民幣由現金型1.0版，進入存款貨幣型數位人民幣2.0版。

《行動方案》訂明，銀行機構為客戶實名數位人民幣錢包餘額計付利息，遵守存款利率定價自律約定，從而對數位人民幣錢包餘額自主開展資產負債經營管理，由存款保險依法提供與存款同等的安全保障。對非銀行支付機構而言，數位人民幣保證金，與非銀行支付機構客戶備付金無差異。

陸磊表示，當前境內和跨境數位人民幣試驗推廣取得積極成效，在各國央行試驗推進的項目中，數位人民幣處於領跑態勢。截至11月底，數位人民幣累計處理交易34.8億筆，累計交易金額16.7兆元。通過數位人民幣APP開立個人錢包2.3億個，數位人民幣單位錢包已開立1,884萬個。多邊央行數位貨幣橋（mBridge）累計處理跨境支付業務4,047筆，累計交易金額折合人民幣3,872億元，其中數位人民幣在各幣種交易額佔比約95.3%。