港媒：中遠高層任中聯辦副主任 事涉巴拿馬港口

港媒報導，中國央企中遠海運集團（COSCO）副總經理張勇已經出任香港中聯辦副主任，他此行來港的任務之一，是處理好香港首富李嘉誠家族出售巴拿馬等港口一事。

香港經濟日報今天引述消息報導，張勇已經來港，接替祁斌出任中聯辦副主任。

報導表示，李嘉誠家族經營的長和集團計畫出售巴拿馬等全球43個港口，但交易仍處於膠著狀態，中遠海運是這場交易中的重要一方，有政商界人士預料，他來港的任務之一，「是處理好長和這場交易風波」。

報導表示，這項交易涉及中國國家利益與安全，北京中央高度關注並展開反壟斷審查，中遠海運後來獲邀加入收購行列。

據報導，張勇於2023年9月起擔任中遠海運副總經理、黨組成員，兼集團總法律顧問。他也曾任中央財經領導小組辦公室經濟二組副巡視員，經濟四局副巡視員、副局長；中央財經委員會辦公室經濟二局局長，秘書局長（兼管人事工作）、機關黨委常務副書記。

長和出售巴拿馬等港口的交易原定於3月完成，涉資港幣228億元（約新台幣921億元），早前有報導表示，中遠海運最新要求在收購財團中持有多數股權。