陸鋰電池需求恐大減 受新能源車購置稅優惠將減半影響

經濟日報／ 記者黃雅慧／綜合報導

大陸全國乘用車市場信息聯席會（乘聯會）秘書長崔東樹預期，2026年初大陸國內鋰電池的需求將較今年第4季大幅下降，電池企業預計將減產休假對應需求波動，這主要是受新能源車的購置稅調整影響所致。

根據大陸政策安排，明（2026）年1月1日起，購買新能源汽車從全額免徵購置稅（10％）調整為減半（5%）徵收，從每輛最高免稅額人民幣3萬元，調整為每輛最高減稅額人民幣1.5萬元。以人民幣30萬元新能源車為例，2025年購置稅為零，2026年則需繳稅約人民幣1.32萬元。

對於2026年初大陸鋰電池需求下降，崔東樹分析原因指出，2026年初的新能源乘用車受到車購稅的政策調整，預估年初銷量將較2025年第4季下降至少30%，加上新能源商用車在年底「搶補貼」和「搶免稅」衝刺後，年初市況必然面對按季大幅下降。

能源 人民幣 電池

延伸閱讀

太心疼！戴佩妮拋震撼彈「認票房不佳」　取消大陸2場演唱會

鈷鎳價看升 美琪瑪受惠

比亞迪單月出口規模再創新高

陸11月汽車出口年增48% 比亞迪單月出口規模再創新高

相關新聞

價格戰衝擊…大陸汽車業前11月利潤率 史上次低

大陸乘聯會秘書長崔東樹日前公布數據顯示，今年前十一個月，大陸汽車行業收入突破人民幣十兆元（約台幣四十四兆元），達十兆二二...

香港財長示警 明年仍要高度警惕「黑天鵝」、「灰犀牛」

香港財政司長陳茂波預測香港今年經濟增長率將達到3.2%，略高於年初預測，但示警外圍環境充滿變數，仍會高度警惕「黑天鵝」、...

陸消費品「舊換新」明年續行 堅持內需主導 編列資金力挺做強市場

大陸全國財政工作會議27日至28日在北京召開，會議提出，2026年將繼續實施更加積極的財政政策，繼續安排資金支持消費品以...

從投行看大陸／台商IPO前三大重點工作分析

IPO前有三大工作必須做好規劃。

大陸車企不好賺 面臨生存戰 前11月利潤率僅4.4%

大陸全國乘用車市場信息聯席會（乘聯會）秘書長崔東樹公布數據顯示，今年前11個月，大陸汽車行業營收達人民幣10.02兆元，...

字節跳動大買華為昇騰晶片 金額衝1,788億元

字節跳動據報明年將採購大陸科技巨擘華為研發的昇騰晶片，訂單總額或超過人民幣400億元（約新台幣1,788億元），首批晶片...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。