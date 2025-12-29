陸鋰電池需求恐大減 受新能源車購置稅優惠將減半影響

大陸全國乘用車市場信息聯席會（乘聯會）秘書長崔東樹預期，2026年初大陸國內鋰電池的需求將較今年第4季大幅下降，電池企業預計將減產休假對應需求波動，這主要是受新能源車的購置稅調整影響所致。

根據大陸政策安排，明（2026）年1月1日起，購買新能源汽車從全額免徵購置稅（10％）調整為減半（5%）徵收，從每輛最高免稅額人民幣3萬元，調整為每輛最高減稅額人民幣1.5萬元。以人民幣30萬元新能源車為例，2025年購置稅為零，2026年則需繳稅約人民幣1.32萬元。

對於2026年初大陸鋰電池需求下降，崔東樹分析原因指出，2026年初的新能源乘用車受到車購稅的政策調整，預估年初銷量將較2025年第4季下降至少30%，加上新能源商用車在年底「搶補貼」和「搶免稅」衝刺後，年初市況必然面對按季大幅下降。