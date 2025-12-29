聽新聞
字節跳動大買華為昇騰晶片 金額衝1,788億元

經濟日報／ 記者葉文義／綜合報導

字節跳動據報明年將採購大陸科技巨擘華為研發的昇騰晶片，訂單總額或超過人民幣400億元（約新台幣1,788億元），首批晶片即將開始交付。

多家陸媒報導，字節跳動此次大規模採購，主要基於兩方面考量。一方面，2025年4月輝達H20晶片斷供，導致該公司面臨算力缺口。

另一方面，其雲計算業務火山引擎和AI應用豆包的增長迅猛。

報導指出，2025年12月豆包大模型日均符元（Tokens）調用量已超過50兆，半年增長幅度超200％。同時，火山引擎2025年營收目標超過人民幣200億元，企業端需求旺盛，已有超100家企業透過其平台調用規模突破1兆符元。

相關報導指出，這一採購計畫將顯著改變大陸AI晶片市場格局。據機構預測，大陸國產AI晶片國內市占率將從2023年的15％提升至2026年的超過50％。其中，華為昇騰地位舉足輕重，2024年其在大陸GPU市占已達23％，占大陸國產廠商總體的79％。

