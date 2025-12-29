聽新聞
陸消費品「舊換新」明年續行 堅持內需主導 編列資金力挺做強市場

經濟日報／ 記者黃雅慧／綜合報導
大陸全國財政工作會議提出，2026年將繼續安排資金支持消費品以舊換新。 新華社
大陸全國財政工作會議提出，2026年將繼續安排資金支持消費品以舊換新。 新華社

大陸全國財政工作會議27日至28日在北京召開，會議提出，2026年將繼續實施更加積極的財政政策，繼續安排資金支持消費品以舊換新，堅持內需主導，支援建設強大國內市場。

大陸商務部此前發布數據顯示，今年前11個月，消費品「以舊換新」帶動相關商品銷售額超過人民幣2.5兆元，惠及超過3.6億人次，其中家電以舊換新超過1億2,844萬輛，手機等數位產品購新補貼超過9,015萬件，家裝廚衛「煥新」超過1.2億件。

另據中國汽車工業協會的統計，1-11月，大陸汽車產銷量雙雙突破3,100萬輛，年增率均超過10%，消費品「以舊換新」就在其中發揮了重要作用。

大陸全國財政工作會議重要訊息
大陸全國財政工作會議重要訊息

大陸財政部部長藍佛安在會議上表示，明年財政政策將大力提振消費。深入實施提振消費專項行動，繼續安排資金支持消費品以舊換新，調整優化補貼範圍和標準。

藍佛安表示，「更加積極」財政政策既體現在資金規模上，更體現在提高資金使用效益上。主要聚焦五大方面：一是擴大財政支出，確保必要支出力度；二是優化政府債券工具組合，更好發揮債券效益；三是提高轉移支付資金效能，增強地方自主可用財力；四是持續優化支出結構，強化重點領域保障；五是加強財政金融協同，放大政策效能。

在促進民眾就業增收上，藍佛安提出，會統籌就業補助資金、失業保險基金等各類資金，引導支持企業穩崗擴崗、重點群體就業創業等；積極發揮稅收、社會保障、轉移支付等調節作用，多管道增加居民收入。

大陸財政部前副部長朱光耀日前表示，將通過更積極的財政支持，持續推動經濟高品質發展。

適度寬鬆的貨幣政策則更加聚焦物價調控目標，重點推動物價向2%左右的合理區間靠攏。

全國財政工作會議提出了2026年財政工作多項重點任務，其中包括堅持內需主導，支援建設強大國內市場；大力提振消費，深入實施提振消費專項行動；積極擴大有效投資，加大對新質生產力、人的全面發展等重點領域投入；加快推進全國統一大市場建設，規範稅收優惠、財政補貼政策等。

