價格戰衝擊…大陸汽車業前11月利潤率 史上次低

聯合報／ 記者黃雅慧／綜合報導
數據顯示，今年前十一個月，大陸汽車行業利潤率僅百分之四點四，為歷史次低。圖為廣交會新能源汽車及智慧出行展區。中新社
大陸乘聯會秘書長崔東樹日前公布數據顯示，今年前十一個月，大陸汽車行業收入突破人民幣十兆元（約台幣四十四兆元），達十兆二二三億元，年增百分之八點一；產量三一○九萬輛，年增百分之十一。但利潤率僅百分之四點四，為歷史次低。大陸汽車行業二○二五年「規模增長、利潤承壓」，明年行業發展將迎分水嶺。

數據顯示，電池原材料、人工成本上漲，加上新能源與燃油車價格戰，獲利空間持續被壓縮。前十一個月，產業鏈單車收入人民幣卅二點二萬元（有產業鏈的重複計算），單車毛利僅人民幣一點四萬元。

利潤減少還與新能源與燃油車市場「內捲」加劇有關，價格戰從新能源領域蔓延至燃油車市場，吞噬利潤。

今年前十一個月的百分之四點四利潤率，與二○一二年行業黃金時期的百分之十點二相比，萎縮近六成。

預期二○二六年將成為大陸汽車產業分水嶺。瑞銀十二月初發布的中國汽車行業報告，預測大陸乘用車市場增速將在二○二六年出現回落，預計銷量年降百分之二，而二○二五年預計增速為百分之八。同時，電動汽車批發增速也將從二○二五年的百分之廿八，放緩至二○二六年的百分之十五。

分析多認為，車市放緩主因在於價格戰。上觀新聞報導，持續降價未能有效刺激消費，反而延長消費者決策周期，成交價低於進貨價的情況已不鮮見。二○二六年車市前景一方面要看政策，另一方面車企突破口在於海外市場。

電池 產業鏈 電動汽車 車市

