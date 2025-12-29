人形機器人標委會成立 加強商業化

大陸工信部人形機器人與具身智能標準化技術委員會（以下簡稱「標委會」）成立會議27日在北京召開，顯示大陸人形機器人商業化更進一步，分析認為，2026年的人形機器人產業關鍵詞是「放量」，即主機廠的放量和特斯拉供應商的正式圈定與訂單放量。

正當國際人形機器人公司正在憂慮相關概念過熱，技術被炒過頭之際，大陸官方正力推標準制定。科創板日報報導，標委會主要承擔人形機器人與具身智能基礎共性、關鍵技術、部組件、整機與系統、應用、安全等領域行業標準制修訂工作，秘書處設在中國電子學會。

標委會名單涵蓋多家知名企業，比如優必選焦繼超、奇瑞汽車張貴兵、中興通訊趙志勇等多家上市公司人士都入選。此外，宇樹科技王興興、智元機器人彭志輝及小米、華為、海信、小鵬汽車、逐際動力、傅利葉、雲深處等產業鏈公司人士亦在列。

東海證券認為，以機器人技術和人工智慧為代表的智慧製造領域正在跨越式發展，但同時，產品同質化、低水平重複建設、數據難以互通共享等問題逐漸顯現。在此背景下，產業標準的研討有利於建立統一的技術規範，促進產業鏈上下游企業在基礎指標上達成協同，以更好地推動研發成果進行商業化落地。

而標委會的成立也給2026年產業帶來指引，廣發證券指出，人形機器人在產品、產能端均已準備充分，首批量產指日可待，預計2026年人形機器人產品將開始量產銷售，正式進入交付，出貨量相比2025年預計是指數級的上升。

今年以來，大陸官方把握人形機器人發展趨勢，搶先制定標準，包括首批人形機器人系列國家標準在4月正式立項;「上海虛實融合具身智能訓練場標準化試點」在9月底進行公示，圍繞具身智能訓練場制定80餘項標準。

美國私營人形機器人公司Agility Robotics的首席技術官Pras Velagapudi近期表示，把人形機器人送進倉庫或工業場所搬箱子是一回事，而要打造出一個「機器人管家」則遠超當前行業的技術能力，目前的機器人太不可靠，無法勝任複雜任務。顯示目前相關技術還未能跟上資本給予的厚望。