香港財長示警 明年仍要高度警惕「黑天鵝」、「灰犀牛」

聯合報／ 香港特派員李春／即時報導
香港財政司長陳茂波預測香港今年經濟增長將達到3.2%，但提醒仍應高度警惕「黑天鵝」與「灰犀牛」。（路透）
香港財政司長陳茂波預測香港今年經濟增長將達到3.2%，但提醒仍應高度警惕「黑天鵝」與「灰犀牛」。（路透）

香港財政司長陳茂波預測香港今年經濟增長率將達到3.2%，略高於年初預測，但示警外圍環境充滿變數，仍會高度警惕「黑天鵝」、「灰犀牛」，來年香港發展，主要靠金融、創科和貿易三大引擎。

港府財政司司長陳茂波透過網誌展望來年，認定香港港經濟可望保持，創造更多優質就業職位。雖然市場普遍預期環球經濟即使動力放緩，仍可維持溫和擴張，而中國大陸以至亞洲整體，仍是主要的增長引擎，都將繼續為香港經濟提供重要支撐。市場一般預計減息，亦有利營商及投資氣氛。

他認為，香港港經濟已連續第三年保持增長勢頭，出口和投資表現良好，是帶動經濟的主要動力，股市和樓市價量齊升，亦鞏固市場的正向預期，有新挑戰在所難免，但也將迎來更大的新機遇。

陳茂波重點論說金融、創科和貿易這三個香港發展引擎，說香港一要全面提升國際金中心的功能和內涵，將持續鞏固提升在金融市場的優勢領域，包括提升股市競爭力，吸引更多來自東南亞、中東，以至全球南方等不同地方的優質公司到香港上市。

二要加速建設和拓展國際一流水平的創新科技樞紐，特別是與粵港澳大灣區城市強強聯手；三要提升國際貿易中心的功能，正積極構建跨國供應鏈管理和貿易融資中心，為出海企業提供供應鏈管理、貿易融資、財資管理、專業服務、合規諮詢、企業培訓等多方面的服務。

香港 供應鏈

中美關係風險依舊 2025中概股赴美上市融資額大減41%

伴隨美國納斯達克上市新規將上路，綜觀2025年中概股有兩股趨勢，一方面赴美上市融資規模收縮，另一方面則是加速回流港股。

AI、併購帶動！A股2025誕生逾500檔股價翻倍「牛股」

2025年A股即將收官，統計顯示，今年A股市場產生了528檔翻倍股，數量是2024年的4倍多。其中，124檔個股漲幅超2...

電動車銷量或下滑 陸乘聯會：2026年初鋰電池需求大降

大陸乘聯會秘書長崔東樹預期，2026年初大陸國內新能源鋰電池的需求將較今年第四季大幅下降，電池生產企業預計將減產休假對應...

陸成立人形機器人標委會 「放量」為2026年產業關鍵字

大陸工信部人形機器人與具身智能標準化技術委員會（以下簡稱「標委會」）成立會議27日在北京召開，意味大陸人行機器人商業化更...

大火後 香港建商新棚網送驗竟8成不合格

香港大埔宏福苑大火後，港府屋宇署要求承建商購入棚網後須到指定實驗所化驗具阻燃效能才能上架使用。5間認可實驗所之一的佳力高...

