中美關係風險依舊 2025中概股赴美上市融資額大減41%

伴隨美國納斯達克上市新規將上路，綜觀2025年中概股有兩股趨勢，一方面赴美上市融資規模收縮，另一方面則是加速回流港股。

證券時報引述德勤統計顯示，2025年有63家中國大陸企業到美國上市，融資約11.2億美元，新股數量相對2024年的59檔增加了7%，而融資額則從19.1億美元下降41%。顯示今年赴美上市的中概股呈現「數量增、規模減」特徵，且平均募資額不足2,000萬美元，遠低於往年水平。

今年在美上市的中概股最大的兩宗來自消費企業霸王茶姬和醫藥企業亞盛醫藥，募資額分別為4.11億美元和1.26億美元。

美國證券交易委員會（SEC）去年12月18日批准納斯達克提出的上調IPO流動性門檻方案，這套規則體系將於2026年1月17日正式生效，不過其中針對中企差異化上市標準提案未獲批准，該案內容極為嚴苛，包括要求IPO發行規模不低於2,500萬美元等，顯示中資企業赴美上市的環境已然發生質變，過去對中企而言相對標準化的流程，現在需要更多專業判斷和定製化解決方案。

德勤中國資本市場服務部全國主管合夥人紀文和表示，對2026年中概股在美國上市的前景持謹慎的態度。若納斯達克建議的上市門檻在2026年第2季左右獲得通過，那麼能夠滿足新要求的中國大陸公司數量預計將會下降，這或將促使許多規模較小的中國企業重新考慮其融資策略和時間表。

另一方面，2025年港股成為中概股回歸的核心樞紐，小馬智行、禾賽、文遠知行三家企業完成回港上市，雙重主要上市成為主流回歸模式。從回歸節奏來看，2025年下半年中概股回港步伐顯著加快。

除已完成回港的企業外，還有多家中概股正在推進回流計劃。比如天境生物（現已更名為「新橋生物」）10月宣布，擬在港交所主板進行IPO，實現納斯達克與港交所雙重上市，目前仍處於前期籌備階段。

中銀證券認為，不排除一些中概股通過私有化退市，再通過港股或A股IPO的路徑實現回歸。這一途徑使企業能夠擺脫美國監管的壓力，且能夠藉助香港及大陸資本市場獲得更合理的估值，並拓展多元化的融資渠道。