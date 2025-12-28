中國財政工作會議：2026擴大財政支出 強化內需市場

快訊

中央社／ 台北28日電

中國全國財政工作會議27至28日在北京舉行。會議指出，2026年將繼續實施更加積極的財政政策，擴大財政支出，並且建設強大的內需市場，大力提振消費。

據中國財政部官網，這場會議總結2025年財政工作，布置2026年重點任務。由財政部中共黨組書記、部長藍佛安作工作報告。

會議指出，2026年繼續實施更加積極的財政政策。一是擴大財政支出基礎，確保必要支出力度。二是優化政府債券工具組合，更好發揮債券效益。三是提高轉移支付資金效能，增強地方自主可用財力。四是持續優化支出結構，強化重點領域保障。五是加強財政金融協同，放大政策效能。

會議指出，2026年財政工作重點任務包括「堅持內需主導，支持建設強大國內市場」。大力提振消費，深入實施提振消費專項行動，並積極擴大有效投資，加大對新質生產力、人的全面發展等重點領域投入；「支持科技創新和產業創新深度融合」，進一步增加財政科技投入。

此外還要「推進城鄉融合和區域聯動」，促進區域協調發展；並且「切實加強民生保障」，促進居民就業增收，完善社會保障體系；以及「加強國際財經交流合作，支持擴大高水平對外開放」，推進全球經濟金融治理改革，深化拓展全球夥伴關係。

會議還要求，持續落實黨政機關過緊日子。確實守住「三保」底線，並加強政府債務管理。

中國目前面臨內需不足的問題，11月全國規模以上工業企業利潤年減13.1%，凸顯內需不振。12月10至11日舉行的中共中央經濟工作會議也將「堅持內需主導，建設強大國內市場」定為明年首要任務。

