AI、併購帶動！A股2025誕生逾500檔股價翻倍「牛股」

2025年A股即將收官，統計顯示，今年A股市場產生了528檔翻倍股，數量是2024年的4倍多。其中，124檔個股漲幅超2倍，6檔個股超5倍。這主要由AI概念股、併購概念股等兩大特點帶動。

第一財經引述Wind數據顯示，從區間漲幅來看，2025年統計期間內的5,176檔個股（扣除年內上市新股、退市及其他風險警示股，下同）中，有4,153檔個股年內股價收漲，佔比80%，而2024年這個比例僅為53%，牛市之中，上市公司股價實現了普漲。

其中，區間漲幅最高的2檔個股為上緯新材和天普股份，區間漲幅分別達到15.6倍和13.42倍，是按收盤價計算年內唯二的十倍股。另，勝宏科技、鼎泰高科、菲林格爾、品茗科技成為今年的「5倍股」，分別飆漲596.54%、571.9%、563%、503.25%。

分析認為，高居漲幅榜的「牛股」有兩大特點：一方面是AI概念股，如勝宏科技是全球AI PCB龍頭廠商，鼎泰高科是PCB鑽針龍頭，兩者均受益於AI行情的驅動；另一方面涉及併購題材，包括上緯新材、天普股份、菲林格爾、品茗科技均為「一級收二級」的併購概念股，收購方或為產業方，或為私募基金。

從市值角度來看，今年無論是年內漲幅或區間最高漲幅靠前的個股大都屬於中小市值股票，市值通常在人民幣百億元區間。其中僅出現了三檔市值超千億的股票，分別為勝宏科技、新易盛、中際旭創。

而大市值股票擴容，截至年底，「兆元市值俱樂部」的股票從去年底的8檔增至12檔，包含工業富聯、中國平安、中國人壽、招商銀行年內晉升人民幣兆元市值。尤其是工業富聯，從年初的人民幣4,200億總市值升至年末的1.3兆左右，驅動力在於AI浪潮持續升溫，輝達新一代AI服務器需求呈現爆發式增長，為工業富聯等產業鏈龍頭帶來更明確的增長預期。

另從地方來看，截至本月19日收盤，北京以超人民幣30兆元的市值排名第一，廣東合計近人民幣19兆元，排名全國第二，上海市、浙江省、江蘇省分列三到五位。