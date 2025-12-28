快訊

參加雙城論壇對上海的感覺？ 蔣萬安用「1個字」回應

聯合報／ 記者楊正海／上海即時報導
雙城論壇後，台北市長蔣萬安受訪。記者楊正海／攝影
雙城論壇後，台北市長蔣萬安受訪。記者楊正海／攝影

台北市長蔣萬安上午參加雙城論壇，接受大陸媒體訪問，被問到對上海的感覺，蔣萬安說，這次來上海我的感覺就是一個字「快」，從台北起飛到降落，這個時程就相當於我從台北坐高鐵到高雄差不多。

蔣萬安表示，當然也讓他有很深的感觸，也就是其實只要有心，兩座城市間的距離，甚至兩岸之間的距離可以很近。

他說，所以這次論壇的交流，不管是分論壇或是簽署的MOU都非常具體，從2023年他第一次以市長的身分來，當時就提出包括小貓熊希望血緣能夠更新，這一次都有實質的進展，也是台北很多孩子共同的期待。

另外，蔣萬安也表示，對於兩座城市，包括北市大及上海體育大學，年輕人在球場上的切磋，還有包括去年歡迎上海市府朋友，來參觀台北的生態園區等等，都是很多具體市政的落實，所以成果相當豐碩，今年第16屆，北市府也希望繼續辦下去。

上海 蔣萬安 雙城論壇

