振消費、促就業 陸明年續推「以舊換新」補貼、就業補助金

外界關注大陸官方如何針對2026年經濟目標施力，大陸財政部部長藍佛安在27日至28日舉行的大陸全國財政工作會議上表示，明年財政將大力提振消費。深入實施提振消費專項行動，繼續安排資金支持消費品「以舊換新」，調整優化補貼範圍和標準。意味大陸消費補貼明年將延續。

新華社報導，大陸全國財政工作會議指出，2026年繼續實施「更加積極」的財政政策，主要體現在五方面：一是擴大財政支出盤子，確保必要支出力度；二是優化政府債券工具組合，更好發揮債券效益；三是提高轉移支付資金效能，增強地方自主可用財力；四是持續優化支出結構，強化重點領域保障；五是加強財政金融協同，放大政策效能。

藍佛安稱，「更加積極」既體現在資金規模上，更體現在提高資金使用效益上。其中，在促進民眾就業增收上，藍佛安提出，會統籌就業補助資金、失業保險基金等各類資金，引導支持企業穩崗擴崗、重點群體就業創業等；積極發揮稅收、社會保障、轉移支付等調節作用，多渠道增加居民收入。此外，明年將完善財政轉移支付分配機制，推動相關公共服務隨人走、可攜帶，重點解決農業轉移人口子女教育、社會保險等問題。

會議表示，2026年的財政工作會針對六項重點任務：一是堅持內需主導，支持建設強大國內市場；二是支持科技創新和產業創新深度融合，進一步增加財政科技投入；三是推進城鄉融合和區域聯動，拓展發展空間；四是進一步強化保基本、兜底線，切實加強民生保障，促進居民就業增收；五是推動經濟社會發展全面綠色轉型；六是加強國際財經交流合作，支持擴大高水平對外開放，比如實施好海南自貿港封關運作貨物稅收政策。

會議還要求，要全面加強財政科學管理，持續落實黨政機關過緊日子要求，以高水平管理推動財政高質量發展。

近期舉行的中共中央經濟工作會議圍繞「堅持內需主導，建設強大國內市場」，部署「深入實施提振消費專項行動」、「釋放服務消費潛力」等多項具體舉措，如何擴內需、促消費成為2026年大陸經濟工作主要任務。