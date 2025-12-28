快訊

大陸汽車賣很多但利潤很低 前11月全行業利潤率僅4.4%

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
中國大陸今年汽車產業依舊產銷兩旺，但利潤率卻因行業嚴重內捲持續偏低。圖為本月111日開幕的廣西南寧國際車展。（中新社）
中國大陸今年汽車產業依舊產銷兩旺，但利潤率卻因行業嚴重內捲持續偏低。圖為本月111日開幕的廣西南寧國際車展。（中新社）

大陸乘聯會秘書長崔東樹日前公布數據顯示，今年前11個月，中國汽車行業收入突破人民幣10兆元（約合新台幣44兆元）大關，達100,223億元，年增8.1%；產量3,109萬輛，年增11%。但利潤率僅4.4%，為歷史次低位，僅略高於2024年的4.3%。大陸汽車行業2025年「規模增長、利潤承壓」，2026年將迎來生死分水嶺。

崔東樹公布數據顯示，大陸汽車業單車收入人民幣32.2萬元，單車毛利人民幣1.4萬元。成本增速9%高於收入增速8%，電池原材料、人工成本上漲，加上新能源與燃油車價格戰，獲利空間被持續壓縮。1至11月產業鏈單車收入人民幣32.2萬元（有產業鏈的重複計算），單車毛利僅1.4萬元。

利潤減少還與新能源與燃油車市場「內捲」加劇有關，價格戰從新能源領域蔓延至燃油車市場，進一步吞噬利潤。

今年前11個月的4.4%利潤率，與2012年行業黃金時期的10.2%相比，萎縮近六成。此前，大陸乘聯會數據顯示，今年1至11月，新能源汽車平均售價為人民幣20.4萬元，均價下降2.4萬元，降幅達11.7%；燃油車平均降價1.6萬元，降幅為9%。整體而言，參與降價的車型超過170款。

預期2026年將成為中國汽車產業分水嶺。投資銀行瑞銀12月初發布的中國汽車行業報告，預測中國乘用車市場增速將在2026年出現回落，預計銷量年增下降2%，而2025年預計增速為8%。同時，電動汽車批發增速（含出口）也將從2025年的28%放緩至2026年的15%。

中國汽車產業業內對於2026年的展望也趨於保守，中國電動汽車百人會召開的媒體溝通會上，理事長張永偉表達更為審慎的預期。他表示2026年大陸國內汽車市場或僅實現約2%的微幅增長，銷量預計達2,820萬輛，遠低於2025年1至11月9.7%的年增速。「是『死』，是『活』，就看2026年了。」他說。

導致車市放緩的主因，分析多認為在於價格戰。上觀新聞報導，持續降價並未能有效刺激消費，反而延長了消費者的決策周期，最終壓力傳導至經銷商端，成交價低於進貨價的情況已不鮮見。2026年車市前景一方面要看政策，包括以舊換新補貼，另一方面車企突破口則在於海外市場。

人民幣 單車 能源

