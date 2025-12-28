利用AI助力地震監測！陸研發系統通過專家論證

大陸地震系統研發的新一代地震數據實時智能處理平台「人工智能地震實時監測系統（AIRES）」，經過兩年多的示範應用於近日通過專家論證，標誌大陸地震監測業務從傳統人工模式邁向智慧化新時代。

AIRES系統由廣東省地震局、中國地震局地震預測研究所和地球物理研究所聯合研發的新一代地震數據實時智能處理平台。該系統創新融合人工智能與地震學算法，實現了從波形輸入到地震多參數產出的全流程自動化處理，並可無縫對接現有業務系統。

中新社報導，專家組認為該系統性能指標優異，核心技術與綜合性能達到國際先進水平，具備良好的業務適用性與推廣價值。

研發團隊表示，其示範運行以來，系統運行穩定，檢測地震事件與人工目錄匹配率達95.1%，事件分類準確率達94.7%，工作效率顯著提升。

對於下一步，研發團隊將進一步優化系統功能，推動中國人工智能地震實時監測系統在國內外相關領域的示範應用，致力將其打造成為地震人工智能領域的標誌性成果。

據瞭解，全球每年發生2.0級以上地震約150萬次，中國大陸每年約10萬次，地震監測數據量呈指數級增長。與此同時，中國已建成全球規模最大的、包括約1.8萬個觀測台站的地震預警網，這一方面提升了地震監測能力，另一方面也帶來了數據處理能力不足的挑戰。

廣東省地震局局長楊振宇表示，為應對區域地震台網智能化轉型的迫切需求，廣東省地震局和中國地震局預測研究所、地球物理研究所於2020年聯合啟動人工智能地震實時監測系統研發，經過4年多持續攻關，於2023年4月在廣東地震監測台網實現業務化運行，成為大陸全國範圍內首個真正業務化運行的自動編目系統。

據中國地震局數據，截至2024年底，大陸全國實時匯集交換的測震台站1,178個，其中國家台站166個（包括4個境外台站），區域台站1,012個。儀器方面，在網運行的超寬帶地震儀16台、甚寬帶地震儀230台、寬頻帶地震儀794台、短週期地震儀138台，數採1,178台。