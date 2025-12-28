大陸上月工業利潤大減13%

大陸國家統計局昨（27）日發布數據顯示，11月規模以上工業企業利潤年減13.1%，降幅較10月擴大7.6個百分點，創一年多來最大跌幅。

分析指出，疲弱的境內需求抵銷了出口韌性，再度顯示大陸經濟復甦步履蹣跚，也支持外界要求進一步政策刺激的呼聲。

路透報導，儘管貨物出口表現優於預期，但在工業通縮背景持續下，工業利潤仍大幅下滑，對政策制定者施加更大壓力，要求採取更多措施，解決家庭消費長期疲弱。

前11月規模以上工業利潤人民幣6兆6,268億元，年增0.1%，較前十月回落1.8個百分點，部分原因是煤炭開採及洗滌產業利潤暴跌47.3%。

大陸國家統計局工業司首席統計師于衛寧聲明表示，在全球環境動盪不安、產業從舊動能轉向新動能的結構調整持續進行之際，工業企業獲利的復甦仍需進一步穩固基礎。

在本月稍早召開的中央經濟工作會議上，政策制定者承諾明年將維持「積極」的財政政策，並支持消費與投資。