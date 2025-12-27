英國下令中資出售飛特蒂亞晶片公司 年底大限將至

快訊

中央社／ 台北27日電

中國與荷蘭的安世半導體控制權紛爭未歇，英國政府去年11月以國家安全風險為由，下令中國建廣資產的子公司出售飛特蒂亞晶片公司的所有股份。法律界推算，12月底將是強制出售的最後期限。

公開資料顯示，飛特蒂亞晶片公司（FTDI Chip）創立於1992年，總部位於英國格拉斯哥，是全球知名的USB橋接晶片設計商，市占率第一。2021年12月，中國半導體投資巨頭北京建廣資產管理公司透過英國子公司FTDIHL以4.14億美元購入飛特蒂亞80.2%股份。

路透社報導，2024年11月6日，英國政府以國家安全風險為由，下令在中國註冊的Future TechnologyDevices International Holding Ltd（FTDIHL）出售其持有的飛特蒂亞80.2%的股份。

英國政府在一份聲明中表示：「這道命令的效力，是要求FTDIHL在特定時期內依照特定程序出售80.2%的FTDI股份。」

英國政府表示，他們擔心英國研發的半導體技術及其相關智慧財產權可能會被用於危害英國國安的方式。

綜合快科技、芯通社等陸媒報導，英國政府下令強制出售後，2024年12月3日，FTDIHL向英國高等法院提出對該行政命令的司法覆核要求，並申請臨時救濟或暫停最終命令的效力。

不過英國高等法院今年2月裁決，FTDIHL收購FTDI的絕大部分股份對英國國家安全構成風險，且風險是真實且重大的，授予臨時救濟會延長風險的期限。因此，駁回了FTDIHL的臨時救濟申請。

報導稱，根據法律界人士推算，2025年12月底將是強制出售的最後期限。這標誌著繼安世半導體（Nexperia）事件後，又一起中資半導體投資遭遇海外政府以「國家安全」為由的干預。

報導並稱，在高端類比與混合訊號晶片領域，中國仍存在弱點。FTDI的核心技術正是高性能類比晶片，對中國半導體產業而言，是一項技術底蘊深厚、市場地位領先、產業賦能性強的優質資產。

報導還提到，10月1日遭荷蘭剝奪安世半導體控制權的中國母公司聞泰科技，2022年11月公告稱，公司全資子公司安世半導體接到英國商業、能源暨工業策略部正式通知，被強制要求出售此前收購的英國紐波特晶圓製造廠（Newport Wafer Fab）至少86%的股份，理由同樣是危及國家安全。

截至今天，建廣資產與飛特蒂亞未對強制出售一事發聲。

