迎戰輝達！華為宣布明年在韓國 推出自研昇騰950、鴻蒙系統
華為韓國公司宣布，將於明年在韓國推出自研AI晶片「昇騰950」，並攜硬體、軟體、網路、存儲的端到端全棧方案進軍韓國AI基礎設施市場，以集群形式銷售，為企業提供輝達之外的第二選擇；同時向當地企業供應開源鴻蒙作業系統，用於智慧手機及智慧家居，但明年無在韓推出手機計畫。
快科技報導，按照華為韓國的說法，公司在韓戰略不僅是提供硬體，更是提供涵蓋硬體、軟體、網路和存儲的端到端（E2E）全棧解決方案，目的在為韓國企業提供除了輝達之外的「第二選擇」。
與競爭對手的策略不同，華為計畫以集群為單位進行銷售，而非單獨出售晶片。
對此，華為韓國首席執行官Balian Wang表示，華為的戰略不局限於提供AI卡和伺服器，而是要加速產業應用。
此外，華為韓國明年還將透過向韓國國內企業，供應自主研發的開源作業系統「鴻蒙」（HarmonyOS）來促進生態系統的發展。
這位高管指出，該系統不僅可用於智慧手機，也可應用於各種智慧家居設備。不過他透露，華為目前沒有計畫在明年於韓國市場推出智慧手機。
