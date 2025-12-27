快訊

PLG／「女神日」對尬三上悠亞 洋基工程主場開幕志玲姐姐來敲鐘

王ADEN表演風波未歇！社團老師「撕女學生制服口袋」 校友轟：沒這傳統

迎戰輝達！華為宣布明年在韓國 推出自研昇騰950、鴻蒙系統

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
華為韓國首席執行官Balian Wang表示，將於明年在韓國推出自研AI晶片「昇騰950」，並攜硬體、軟體、網路、存儲的端到端全棧方案進軍韓國AI基礎設施市場。（快科技）
華為韓國首席執行官Balian Wang表示，將於明年在韓國推出自研AI晶片「昇騰950」，並攜硬體、軟體、網路、存儲的端到端全棧方案進軍韓國AI基礎設施市場。（快科技）

華為韓國公司宣布，將於明年在韓國推出自研AI晶片「昇騰950」，並攜硬體、軟體、網路、存儲的端到端全棧方案進軍韓國AI基礎設施市場，以集群形式銷售，為企業提供輝達之外的第二選擇；同時向當地企業供應開源鴻蒙作業系統，用於智慧手機及智慧家居，但明年無在韓推出手機計畫。

快科技報導，按照華為韓國的說法，公司在韓戰略不僅是提供硬體，更是提供涵蓋硬體、軟體、網路和存儲的端到端（E2E）全棧解決方案，目的在為韓國企業提供除了輝達之外的「第二選擇」。

與競爭對手的策略不同，華為計畫以集群為單位進行銷售，而非單獨出售晶片。

對此，華為韓國首席執行官Balian Wang表示，華為的戰略不局限於提供AI卡和伺服器，而是要加速產業應用。

此外，華為韓國明年還將透過向韓國國內企業，供應自主研發的開源作業系統「鴻蒙」（HarmonyOS）來促進生態系統的發展。

這位高管指出，該系統不僅可用於智慧手機，也可應用於各種智慧家居設備。不過他透露，華為目前沒有計畫在明年於韓國市場推出智慧手機。

華為

延伸閱讀

黃荷娜逃亡海外生下孩子！突返韓稱「為孩子投案」 打親情牌仍遭法院裁定拘捕

面向全球懸賞！華為「奧林帕斯獎」祭1,350萬獎金 徵集數據儲存解方

華為全球懸賞300萬元 盼解AI資料儲存難題

鴻海將打造日本製伺服器 直接要求輝達分配GPU配額生產

相關新聞

陸修訂對外貿易法 加入「維護國家主權安全」、推動電子簽名

大陸全國人大常委會27日上午召開會議，表決通過新修訂的對外貿易法，2026年3月1日起實施，當中明確寫入「維護國家主權、...

經濟復甦步履蹣跚…大陸11月工業企業利潤 銳減13.1%

大陸國家統計局27日發布，11月規模以上工業企業利潤年減13.1%，降幅較10月擴大7.6個百分點，創一年多來最大跌幅。...

迎戰輝達！華為宣布明年在韓國 推出自研昇騰950、鴻蒙系統

華為韓國公司宣布，將於明年在韓國推出自研AI晶片「昇騰950」，並攜硬體、軟體、網路、存儲的端到端全棧方案進軍韓國AI基...

大陸科創板「火箭上市標準」來了 可重複使用成關鍵門檻

大陸商業火箭企業適用科創板第五套上市的標準，有了更為細化的規定。為支持尚未形成一定收入規模的優質商業火箭企業在科創板發行...

面向全球懸賞！華為「奧林帕斯獎」祭1,350萬獎金 徵集數據儲存解方

華為向全球科學界拋出英雄帖，啟動2025年度奧林帕斯獎（OlympusMons Awards）百萬級懸紅難題徵集，陸媒指...

年終回顧…扛住川普關稅風暴 彭博：永遠不要低估中國

近年一些外國媒體唱衰中國，不過有美媒刊文指出，經濟學家今年初預測，美國總統川普的連任及出口商供應鏈多元化和業務外遷等趨勢...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。