陸修訂對外貿易法 加入「維護國家主權安全」、推動電子簽名

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
中共全國人大常委會27日上午召開會議，表決通過新修訂的對外貿易法，2026年3月1日起實施。情境示意圖，圖為大陸企業的貨櫃堆放在美國加州洛杉磯港的畫面。圖／法新社
中共全國人大常委會27日上午召開會議，表決通過新修訂的對外貿易法，2026年3月1日起實施。情境示意圖，圖為大陸企業的貨櫃堆放在美國加州洛杉磯港的畫面。圖／法新社

大陸全國人大常委會27日上午召開會議，表決通過新修訂的對外貿易法，2026年3月1日起實施，當中明確寫入「維護國家主權、安全、發展利益」，增加「對外貿易工作應當堅持服務國家經濟社會發展，推進貿易強國建設」等規定，以及推動數字（數位）證書、電子簽名等國際互認，提升對外貿易便利化水平」等規定，豐富完善「對外鬥爭法律工具箱」，補充完善相應反制措施和相關法律責任。

新華社報導，新修訂的法律共11章、83條，在落實改革舉措方面，對國家主動對接國際高標準經貿規則、積極參與國際經貿規則制定等作出規定，並將跨境服務貿易負面清單管理制度、支持和促進對外貿易新業態新模式發展、支持和鼓勵發展數字貿易、加快建立綠色貿易體系等改革舉措，提升為法律制度。

界面新聞報導，中共全國人大常委會法工委發言人黃海華19日介紹，為進一步發揮法治促進對外貿易發展的重要作用，對外貿易法修訂草案主要作了以下修改，一是增加規定國家根據對外貿易發展的需要，促進跨境金融服務體系建設。

二是增加規定國家推動數位憑證、電子簽名等國際互認，提升對外貿易便利化水準；三是增加規定國家推動與綠色貿易有關的產品標準、認證、標識體系建設；四是增加規定國家支持貿易促進平臺提升功能和服務水準；五是增加規定國家支援和促進對外貿易人才隊伍建設，為對外貿易高品質發展提供人才支撐。

大陸目前現行《對外貿易法》自1994年施行以來，經歷了2004年全面修訂，以及2016年、2022年的2次修正。大陸商務部部長王文濤先前在說明修訂草案時指出，近年來，對外貿易領域出現新情況新變化，外貿體制改革不斷深化，外貿新業態新模式蓬勃發展，相關改革創新發展成果需通過法治方式及時鞏固。

對外經濟貿易大學國際經濟貿易學院教授王健指出，隨著中國大陸成為全球第1大貨物貿易國，現行法律已難以完全適應高水準對外開放的需要。此次修訂旨在對接國際高標準經貿規則，增強大陸在國際競爭與合作中的制度性保障能力。

