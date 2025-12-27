快訊

大陸科創板「火箭上市標準」來了 可重複使用成關鍵門檻

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
為支持尚未形成一定收入規模的優質商業火箭企業在科創板發行上市，上交所發布「指引」，規定發行人在申報時，至少實現採用可重複使用技術的中大型運載火箭發射載荷首次成功入軌的階段性成果。圖為藍箭航太今年初成功完成朱雀三號火箭回收試驗。（圖／截自藍箭航太發布試驗影片）
大陸商業火箭企業適用科創板第五套上市的標準，有了更為細化的規定。為支持尚未形成一定收入規模的優質商業火箭企業在科創板發行上市，上交所發布「指引」，規定發行人在申報時，至少實現採用可重複使用技術的中大型運載火箭發射載荷首次成功入軌的階段性成果。

界面新聞報導，上交所發布「上海證券交易所發行上市審核規則適用指引第9號—商業火箭企業適用科創板第五套上市標準」（簡稱「指引」），「指引」共有14條，主要內容涵蓋業務範圍以及「硬科技」屬性要求、明顯技術優勢、階段性成果、取得批准、行業地位、市場空間、商業化安排等方面。

「指引」第5條，對發行人的業務能力作出明確要求。其規定，發行人的主要業務或產品應當處於持續研發或科技成果轉化階段，在申報時至少實現採用可重複使用技術的中大型運載火箭發射載荷首次成功入軌的階段性成果，且後續在技術方面不存在影響承擔發射任務的重大不利事項。

當前，商業火箭的主要研發方向，正是上文提及的可重複使用中大型運載火箭。核心價值在於透過一級火箭的回收復用，大幅降低發射成本、提升發射頻率，支撐低軌衛星星座組網等戰略需求。

截至目前，至少有8家商業航太企業正在IPO進程中，其中5家是火箭企業，分別是藍箭航太、中科宇航、天兵科技、星河動力、星際榮耀。5家企業均擁有可重複使用技術的中大型運載火箭，分別為藍箭航太的朱雀三號、中科宇航的力箭二號、天兵科技的天龍三號、星河動力的智神星一號、星際榮耀的雙曲線三號。

不過上述火箭中，只有藍箭航太的朱雀三號目前進行首飛，其他箭型將陸續在2026年進行首飛任務。

藍箭航太是當前商業火箭領域IPO進展最快的企業。旗下朱雀三號遙一運載火箭12月3日在東風商業航太創新試驗區發射升空，火箭二級進入預定軌道，一級回收試驗失敗。

大陸證監會網路辦事服務平台披露，藍箭航太科創板IPO輔導工作完成，輔導機構為中金公司。中金公司表示，經輔導，藍箭航太具備成為上市公司應有的特點和屬性。

此外，「指引」還提出許多要求。例如發行人應在商業火箭領域行業地位突出、排名靠前，在產業鏈中佔據重要地位，在行業中能夠發揮示範引領作用，取得相關市場主體的較高認可。

今年，國家層面對商業航太企業登陸資本市場的支持力度大幅提升。證監會於6月18日發布「關於在科創板設置科創成長層 增強制度包容性適應性的意見」，推出深化改革的「1+6」政策措施，重啟未盈利企業適用科創板第五套標準上市。

其中指出，根據產業發展和市場需求，支持人工智慧、商業航太、低空經濟等更多前沿科技領域企業適用科創板第五套上市標準，加大對新興產業和未來產業的支持力度。

