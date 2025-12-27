面向全球懸賞！華為「奧林帕斯獎」祭1,350萬獎金 徵集數據儲存解方

華為向全球科學界拋出英雄帖，啟動2025年度奧林帕斯獎（OlympusMons Awards）百萬級懸紅難題徵集，陸媒指，本次總獎金達人民幣300萬元（約新台幣1,350萬元），希望攻克人工智慧（AI）浪潮下數據儲存與處理領域湧現的一系列根本性挑戰。

證券時報報導，2025年奧林帕斯獎聚焦兩大前瞻性方向，目的在從硬體介質到軟體架構層面，系統性構建面向未來的數據基礎設施。

方向一為「面向AI時代的創新介質技術」。隨著AI技術，特別是代理人（Agent）應用的飛速演進，數據正經歷一場深刻變革：不僅規模爆炸式增長，性質、留存方式與管理典範也在重構。傳統的數據儲存系統日益面臨算力開銷龐大、協議棧（Protocol stack）複雜、知識庫構建困難、推理效率與精度難以兼得，以及存儲成本激增等多重壓力。其中，具體需要攻克三大細分技術難題：基於SSD的存算融合與高效索引技術；面向超高記錄密度的儲存通道調製編碼技術；層次化大記憶體網路通訊協定和IO路徑優化技術。

方向二為「Agentic AI原生的數據底座」。由於代理人（Agentic AI）的蓬勃發展，要求儲存系統從被動、靜態的「數據倉庫」演進為主動、智慧的「數據平台」。此一方向致力於研究高品質知識庫構建、語義信息凝練等關鍵技術，構建真正為智慧體應用而生的數據底座。具體包含兩大攻堅目標：知識提取、多模態數據表徵與知識檢索技術，和面向大模型高效推理的語義信息凝練技術。

因此，為盼全球科研工作者投入此一全球尖端挑戰，華為2025年奧林帕斯獎將評選出2個「奧林帕斯獎」，和5個「奧林帕斯先鋒獎」，獲獎個人或團隊不僅將分享總計人民幣300萬元獎金，更能與華為建立深度技術交流管道，獲得進一步的科研資源支持。

「奧林帕斯獎」由華為於2019年創立，命名來源於太陽系已知最高山峰，即火星的奧林帕斯山，寓意鼓勵科研人員勇攀數據儲存領域的基礎理論和技術高峰。該獎項長期致力於吸引全球頂尖智力，共同突破存儲領域的關鍵技術瓶頸，並加速科研成果從實驗室走向產業應用，實現產學研的協同共贏。

自設立以來，奧林帕斯獎已在全球範圍內產生重要影響，累計吸引來自12個國家、超過320名頂尖學者參與。截至目前，已頒發6個奧林帕斯獎和18個奧林帕斯先鋒獎，持續為數據儲存行業的創新發展注入活力，現已成為該領域內具有國際影響力的專業獎項之一。