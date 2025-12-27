大陸11月規模以上工業企業利潤年減13.1% 為近6個月最大跌幅

大陸國家統計局27日公布，11月規模以上工業企業利潤年減13.1%，為近6個月最大跌幅，已連續2個月在負增長區間。

10月規模以上工業企業利潤年減5.5%，重回負增長區間。而先前的8月和9月，規模以上工業企業利潤分別年增20.4%和21.6%。

累計今年1-11月規模以上工業企業營業收入人民幣125.34兆元，年增1.6%；營業成本人民幣107.17兆元，年增1.8%；1-11月工業企業利潤人民幣6兆6,268億元，年增0.1%，較1-10月回落1.8個百分點。自今年8月以來累計增速連續4個月保持增長。

大陸國家統計局工業司首席統計師于衛寧，解讀2025年1-11月工業企業利潤數據指出，1-11月，規模以上工業企業利潤增速有所回落，但仍然延續8月以來的增長態勢，以裝備製造業、高技術製造業為代表的新動能行業保持較快增長，工業經濟轉型升級有序推進。

于衛寧指出，總體看，規模以上工業企業利潤延續增長態勢，工業新動能的支撐作用進一步顯現。但也要看到，國際環境不穩定不確定因素較多、工業新舊動能轉換仍面臨結構調整壓力，工業企業效益恢復基礎還需繼續鞏固。下階段要推動傳統產業改造升級，大力培育新質生產力，加快建設現代化產業體系，推動工業經濟持續健康發展。