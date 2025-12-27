快訊

家寧、紅姐出現在國文考題！網友笑翻讚「貼近生活」：出題超用心

冷氣團減弱漸回暖！下周一天氣最好 跨年元旦「這裡還是有雨」

2025「日本溫泉100選」結果公開！前三名你有去過嗎？

聽新聞
0:00 / 0:00

大陸11月規模以上工業企業利潤年減13.1% 為近6個月最大跌幅

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
大陸國家統計局27日公布，11月規模以上工業企業利潤年減13.1%，為近6個月最大跌幅，已連續2個月在負增長區間。（新華社）
大陸國家統計局27日公布，11月規模以上工業企業利潤年減13.1%，為近6個月最大跌幅，已連續2個月在負增長區間。（新華社）

大陸國家統計局27日公布，11月規模以上工業企業利潤年減13.1%，為近6個月最大跌幅，已連續2個月在負增長區間。

10月規模以上工業企業利潤年減5.5%，重回負增長區間。而先前的8月和9月，規模以上工業企業利潤分別年增20.4%和21.6%。

累計今年1-11月規模以上工業企業營業收入人民幣125.34兆元，年增1.6%；營業成本人民幣107.17兆元，年增1.8%；1-11月工業企業利潤人民幣6兆6,268億元，年增0.1%，較1-10月回落1.8個百分點。自今年8月以來累計增速連續4個月保持增長。

大陸國家統計局工業司首席統計師于衛寧，解讀2025年1-11月工業企業利潤數據指出，1-11月，規模以上工業企業利潤增速有所回落，但仍然延續8月以來的增長態勢，以裝備製造業、高技術製造業為代表的新動能行業保持較快增長，工業經濟轉型升級有序推進。

于衛寧指出，總體看，規模以上工業企業利潤延續增長態勢，工業新動能的支撐作用進一步顯現。但也要看到，國際環境不穩定不確定因素較多、工業新舊動能轉換仍面臨結構調整壓力，工業企業效益恢復基礎還需繼續鞏固。下階段要推動傳統產業改造升級，大力培育新質生產力，加快建設現代化產業體系，推動工業經濟持續健康發展。

延伸閱讀

大陸也在應對「少子女化」！湖北1縣的生育住房補助「以面積計算」

經濟日報社論／海南自貿港對大陸經濟自由化的啟示

陸官方壓低赴日遊客數量 要求旅行社減少申請簽證

貫穿新疆天山 世界最長高速公路隧道通車

相關新聞

大陸11月規模以上工業企業利潤年減13.1% 為近6個月最大跌幅

大陸國家統計局27日公布，11月規模以上工業企業利潤年減13.1%，為近6個月最大跌幅，已連續2個月在負增長區間。

陸官方壓低赴日遊客數量 要求旅行社減少申請簽證

日本首相高市早苗11月初的涉台言論引發與大陸之間強烈的外交風波至今仍然未平息，日媒披露，大陸有關部門已要求大陸旅行社減少...

陸電動車耗能新標準 問世

大陸推出全球首個電動汽車電耗限值強制性標準，《電動汽車能量消耗量限值 第1部分：乘用車》，以2噸左右的車型為例，新標準要...

人民幣升太快？官方中間價遠低預期

人民幣兌美元中間價26日報7.0358，雖上調34點並創逾一年新高，但較市場預期弱301點，創2018年以來的最大偏離。...

蘋果iPhone在大陸翻身 11月銷量翻倍「最大功臣是它」

蘋果iPhone 17系列手機在中國大陸市場成功打了一場「翻身仗」，中國信通院發布最新資料分析，今年11月，蘋果等外資品...

加強Micro LED布局！TCL科技競得兆元光電80%股權、交易價格22億

TCL科技26日晚間公告，子公司TCL華星競得兆元光電80%股權及相關債權，交易價格為人民幣4.9億元（新台幣22億元...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。