聽新聞
0:00 / 0:00

陸官方壓低赴日遊客數量 要求旅行社減少申請簽證

經濟日報／ 記者廖士鋒／綜合報導
日媒披露，大陸有關部門已要求大陸旅行社減少赴日簽證申請數量，把赴日遊客人數減至以往的六成。聯合報系資料照
日媒披露，大陸有關部門已要求大陸旅行社減少赴日簽證申請數量，把赴日遊客人數減至以往的六成。聯合報系資料照

日本首相高市早苗11月初的涉台言論引發與大陸之間強烈的外交風波至今仍然未平息，日媒披露，大陸有關部門已要求大陸旅行社減少赴日簽證申請數量，把赴日遊客人數減至以往的六成。

共同社援引對業內人士等的採訪指出，大陸有關部門要求國內的旅行社減少赴日簽證申請數量，把赴日遊客的人數減少至以往的六成。

先前大陸政府曾經提醒公民避免前往日本，減少赴日遊客數，或意在打擊日本旅遊業。

除此之外，報導引述大陸旅遊業相關人士透露，在高市國會答辯後的11月下半月，有關部門向大型旅行社下達指示，要求將赴日簽證申請數量削減至以往的六成，舉出理由是日本治安惡化。

原本被認為會執行至12月，但據稱進入12月後，旅行社被要求將該措施延續至明年3月。

日本旅遊 旅行社 簽證

延伸閱讀

苦到自家人？北京當局阻陸客赴日旅遊 在日大陸觀光業者陷困境

日中關係緊張…美國會跨黨派譴責大陸施壓 日方：再次確認美日同盟

日媒：大陸要求旅行社減少赴日簽證 將旅客數降至6成

日本REITs商品 錢景亮

相關新聞

陸官方壓低赴日遊客數量 要求旅行社減少申請簽證

日本首相高市早苗11月初的涉台言論引發與大陸之間強烈的外交風波至今仍然未平息，日媒披露，大陸有關部門已要求大陸旅行社減少...

陸電動車耗能新標準 問世

大陸推出全球首個電動汽車電耗限值強制性標準，《電動汽車能量消耗量限值 第1部分：乘用車》，以2噸左右的車型為例，新標準要...

人民幣升太快？官方中間價遠低預期

人民幣兌美元中間價26日報7.0358，雖上調34點並創逾一年新高，但較市場預期弱301點，創2018年以來的最大偏離。...

蘋果iPhone在大陸翻身 11月銷量翻倍「最大功臣是它」

蘋果iPhone 17系列手機在中國大陸市場成功打了一場「翻身仗」，中國信通院發布最新資料分析，今年11月，蘋果等外資品...

加強Micro LED布局！TCL科技競得兆元光電80%股權、交易價格22億

TCL科技26日晚間公告，子公司TCL華星競得兆元光電80%股權及相關債權，交易價格為人民幣4.9億元（新台幣22億元...

滬銅逼近45萬元關口「創歷史新高」 覆銅板巨頭再度漲價

滬銅期貨價格26日強勢攀升，一舉突破每噸人民幣9.9萬元（約新台幣45萬元）大關，再創歷史新高。同日，全球最大覆銅板（C...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。