陸官方壓低赴日遊客數量 要求旅行社減少申請簽證
日本首相高市早苗11月初的涉台言論引發與大陸之間強烈的外交風波至今仍然未平息，日媒披露，大陸有關部門已要求大陸旅行社減少赴日簽證申請數量，把赴日遊客人數減至以往的六成。
共同社援引對業內人士等的採訪指出，大陸有關部門要求國內的旅行社減少赴日簽證申請數量，把赴日遊客的人數減少至以往的六成。
先前大陸政府曾經提醒公民避免前往日本，減少赴日遊客數，或意在打擊日本旅遊業。
除此之外，報導引述大陸旅遊業相關人士透露，在高市國會答辯後的11月下半月，有關部門向大型旅行社下達指示，要求將赴日簽證申請數量削減至以往的六成，舉出理由是日本治安惡化。
原本被認為會執行至12月，但據稱進入12月後，旅行社被要求將該措施延續至明年3月。
