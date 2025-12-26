人民幣升太快？官方中間價遠低預期

人民幣兌美元中間價26日報7.0358，雖上調34點並創逾一年新高，但較市場預期弱301點，創2018年以來的最大偏離。陸媒分析這是人行表態，顯示人民幣升太快了嗎？

此舉正值離岸人民幣升破7之際。近日，人行強調，需穩定市場預期，防範匯率超調風險。

人民幣中間價26日數據比彭博調查中交易員和分析師的平均預期弱了301個點。該偏離幅度不僅反映了監管層的引導意圖，更是自2018年該項調查啟動以來，中間價與市場預測之間出現的最大差距。

Australia & New Zealand Banking Group高級策略師Zhaopeng Xing認為，此次中間價設定傳達出的信號顯示，人行不希望人民幣升值過快。這與人行近期在季度貨幣政策例會上的承諾相一致。

據央視新聞，近日中國人民銀行貨幣政策委員會召開2025年第4季例會。會議強調，增強外匯市場韌性，穩定市場預期，防範匯率超調風險，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。

作為引導市場預期的重要工具，中間價決定了在岸人民幣每日交易波動的區間。雖然離岸人民幣在近期連續上漲後鞏固在7.0024附近，但策略師認為，近期中間價偏弱的設定，結合國有銀行偶爾進行的美元買入操作，意在抑制投機性押注，並防止人民幣出現單邊上漲。

國聯民生陶川認為，在當前美元走弱及貿易預期改善的背景下，人民幣近期升值是對前期壓力的合理釋放。背後主要有三方面的因素，美元偏弱，預期變化下的補漲，以及對於年末和來年初集中結匯的季節性規律的擔憂。

國聯民生證券認為，對比14個月前人民幣上次升破7時的環境，當時美元指數在100左右，且面臨川普通膨和關稅陰影；而目前美元指數已跌破98，關稅風險階段性淡化。從金融資產價格維度看，人民幣當前的升值屬於補漲，幅度並不算過度。

展望後市，人行如何管理匯率走勢成為焦點。國聯民生證券認為，近期中間價向貶值方向的調整體現人行給升值降溫的意圖，但這僅是初級階段。若升值壓力持續上升，官方工具箱中還有更多應對手段，除了中間價，還包括官媒的預期引導、自律機制談話、通過商業銀行的市場行為影響流動性，以及調整跨境投融資宏觀審慎係數等。

在其他政策工具方面，分析認為人行可能會進行必要的降準、降息等寬鬆對沖，以配合美聯儲的降息週期，體現「對稱管理原則」。

根據國聯民生證券的測算，基於明年美元和中美利差的預期，明年美元兌人民幣比較合理的潛在水平在6.8左右。但在短期內，隨著人行明確釋放出重視「穩定」的信號，以更平衡地分攤匯率帶來的宏觀影響，單邊快速升值的行情料將受到抑制。