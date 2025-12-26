蘋果iPhone在大陸翻身 11月銷量翻倍「最大功臣是它」

蘋果iPhone 17系列手機在中國大陸市場成功打了一場「翻身仗」，中國信通院發布最新資料分析，今年11月，蘋果等外資品牌智慧手機在中國的銷售年增128.4%，而同期間，中國大陸整體智慧手機出貨量僅年增不到2%，而外資品牌手機絕大部份都是蘋果，也就是說，蘋果iPhone在大陸11月銷量至少翻倍，而最大功臣是iPohne 17。

一財網報導，中國信通院最新報告顯示，今年11月，大陸國內市場手機出貨量3,016.1萬支，從手機市場國內外品牌構成來看，大陸國產品牌手機出貨量2,322.8萬支，年降12.6%。據此計算，外資品牌11月手機出貨量為693.3萬支。

去年11月，包括蘋果iPhone在內的外資品牌智慧手機出貨量年降47.4%，當時引發了關於「蘋果手機遇冷」的議論。

一位智慧手機分析師向第一財經記者指出，今年11月蘋果智慧手機大幅增長還是因為iPhone 17系列的銷量突出，iPhone 17的性價比確實很不錯。

蘋果公司不披露iPhone智慧手機在各個市場的銷量情況。根據市場研究公司Counterpoint Research的資料，今年10月，蘋果智慧手機在中國的市場占有率攀升至25%，創下三年單月新高，其中iPhone 17系列在蘋果當月總銷量中占比超80%，iPhone 17和iPhone 17 Pro Max均實現兩位數增長。

業內人士分析，中國銷售的外資品牌的智慧手機，絕大部分以蘋果iPhone手機為主。據2024年的相關統計資料，蘋果iPhone在中國外資品牌智慧手機市場中的占比為70%至75%。

蘋果預計，在今年的假日季中，公司的營收將增長10%。另據Counterpoint Research預測，蘋果很可能在2026年繼續佔據全球智慧手機出貨量第一的地位。

隨著年關臨近，蘋果公司仍將面臨繞不開的AI功能升級挑戰。2026年也將成為蘋果最關鍵的技術發佈年。面對日益升級的AI競賽，蘋果將無法再讓自己置身事外。但蘋果公司是否能在2026年向市場推出令人驚豔的AI產品也仍有懸念。

與此同時，蘋果還面臨著存儲晶片成本上漲的挑戰，蘋果iPhone手機的整體生產成本面臨上升，而蘋果公司是否會將成本的增加轉嫁給消費者，提高iPhone手機等產品的售價，也是業內密切關注的焦點。