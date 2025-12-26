加強Micro LED布局！TCL科技競得兆元光電80%股權、交易價格22億

快訊

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
TCL科技26日晚間公告，子公司TCL華星競得兆元光電80%股權及相關債權，交易價格為人民幣4.9億元（新台幣22億元）。分析認為，這次收購主要是為了加強TCL華星在Mini/Micro LED等新一代顯示技術上的布局。（取材自TCL華星官網）
TCL科技26日晚間公告，子公司TCL華星競得兆元光電80%股權及相關債權，交易價格為人民幣4.9億元（新台幣22億元）。分析認為，這次收購主要是為了加強TCL華星在Mini/Micro LED等新一代顯示技術上的布局。（取材自TCL華星官網）

TCL科技26日晚間公告，子公司TCL華星競得兆元光電80%股權及相關債權，交易價格為人民幣4.9億元（新台幣22億元）。分析認為，這次收購主要是為了加強TCL華星在Mini/Micro LED等新一代顯示技術上的布局，完善從LED晶片到顯示模組的全產業鏈，提升供應鏈的自主可控能力。透過整合兆元光電的產能和技術，TCL華星在高階顯示市場的競爭力將增強，可能擠壓中小廠商的生存空間，加速行業洗牌。

TCL科技在公告中表示，本次參與競買目的實現TCL華星自主掌握LED晶片設計與製造環節，打造LED晶片到顯示模組的全產業鏈垂直整合，構建自主可控的供應鏈體系。交易完成後，福建兆元光電將成為公司控股子公司。

本次交易完成後，一方面，TCL華星將基於標的公司現有資產和業務基礎加快推進LED垂直產業鏈體系的搭建與整合，加速TCL華星Mini/Micro LED高階顯示技術進程，及在高階電視、商用大螢幕、車載顯示等高品質新型顯示場景的產業化應用。

另一方面，TCL華星將在製造、技術、市場等方面充分賦能，協同公司直顯、車載及背光等現有業務和技術資源，導入大客戶資源，提高產品競爭力和規模效應，改善盈利水準。

值得注意的是，市調機構TrendForce先前發布報告預計，2026年在運動賽事、LED一體機、電影LED顯示螢幕等細分市場的推動下，終端LED顯示幕市場將達到81.05億美金。

和訊網報導，市場人士指出，Mini LED背光技術已在高階電視等領域確立優勢，LED直顯也逐步成為商顯主流技術之一，市場穩步擴充，車載與XR正成為MLED增長雙引擎，全球LED市場正邁向價值驅動的新時代。

展望未來，TCL科技亦在公告中表示，隨著標的公司生產效率的系統性優化提升、規模化效應的逐步釋放，TCL華星將進一步豐富多元化產品矩陣，全面提升在高性能、全場景顯示解決方案的核心競爭力，持續鞏固行業領先地位，提升公司效率效益。

根據兆元光電官網，公司成立於2011年，註冊資本人民幣14.3億元，是中國電子百強企業福建省電子信息集團控股企業，為福建省重點企業及國家高新技術企業。公司位於福州市閩侯縣，主要專注於LED外延片、LED晶片的研發、生產和銷售，擁有完整的LED晶片生產線、規模產能和業務基礎，在背光、Mini LED直顯、車載照明等高價值領域已達到行業領先水準，相對競爭力突出。

2024年營收人民幣8.8億元，虧損人民幣3.89億元。2025年前10月營收人民幣7.1億元，虧損人民幣3億元。當前外延片及晶片產能均達到每月100萬片，產能規模位列行業第六。

兆元光電建立研發中心，成員全部擁有超過15年的LED外延片和晶片開發、生產經驗團隊。兆元光電還建立「微間距LED工程研究中心」，被列入福建省微間距工程研究中心；與福州大學合作建設Mini LED應用聯合實驗室。

