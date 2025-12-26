滬銅逼近45萬元關口「創歷史新高」 覆銅板巨頭再度漲價

滬銅期貨價格26日強勢攀升，一舉突破每噸人民幣9.9萬元（約新台幣45萬元）大關，再創歷史新高。同日，全球最大覆銅板（CCL）生產商之一的建滔積層板宣布，因銅價暴漲及玻璃布供應緊張，即日起對公司所有材料價格統一上調10%。這是該公司12月以來第二次漲價。值得注意的是，建滔積層板最近3個交易日股價漲超7%。

覆銅板是製造印刷電路板（PCB）的核心基材，價格上漲直接衝擊消費電子、通訊設備和新能源汽車等終端產品的成本結構。不過目前來看，漲價影響尚未迅速傳遞至PCB環節。

21世紀經濟報導，A股市場上，覆銅板指數最近走勢也頗為亮眼，近25個交易日內已漲超18%。覆銅板廠商生益科技、南亞新材，26日分別漲5.4%、13.59%。

建滔積層板銷售人員表示，26日開始新訂單將按照漲價後的價格結算，而原有訂單仍按照原價執行，後續將視銅價變化調整供貨價格。

PCB龍頭東山精密表示，有做過商品套保，所以對於上游原材料漲價的影響應該也可控。

此外，鵬鼎控股也回應，稱公司目前原材料價格較為穩定，暫未看到銅價上漲帶來的影響。該公司先前在半年度業績說明會上指出，公司主要以進口高端覆銅板材料為主，此類材料的市場價格波動相對較小，因此對公司整體成本的影響也較為有限。公司積極與上游原材料廠商加強合作與溝通，及時調整原材料庫存，保證原材料的供應穩定，同時透過技術升級，不斷優化產品結構，開發高附加值產品，以降低原材料價格上漲給公司利潤帶來的壓力。

彼時鵬鼎控股判斷，受AI算力對PCB需求激增的影響，上游材料市場也呈現出較為火熱的態勢。與此同時，覆銅板價格受銅價波動影響較大，因此下半年價格走勢存在一定的不確定性。

山西證券認為，隨著AI技術加速滲透，全球AI產業爆發將成為PCB行業結構性升級的重要推手，預計2029年，全球PCB產值將達到947億美元，2024到2029年複合增速為5.2%。

大陸目前是全球PCB行業最大產值區域，以超過50%的產值占比居於世界PCB產業的主導地位。2024年，在歐洲、日本、韓國等地區PCB產值下滑的情況下，大陸PCB產值達到412億美元（新台幣1.3兆元），年增9%。預計2029年大陸PCB產值將達到497億美元（約新台幣1.6兆元），2024到2029年複合增長率為3.8%。