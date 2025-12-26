專家：陸央行續增持黃金 人民幣明年升值力道亞洲貨幣居前

北威舉辦2026全球展望論壇，臺灣銀行貴金屬部經理楊天立指出，大陸央行黃金儲備實際規模可能遠高於官方數據，且應會繼續增持黃金；台灣大學財務金融系兼任教授劉憶如則預估，明年人民幣將在政策引導下升值，以提振消費、因應龐大貿易順差等。

北威26日舉辦論壇「2026全球展望：產業與市場關鍵變局」，台灣大學財務金融系兼任教授劉憶如、萬寶投顧董事長朱成志、臺灣銀行貴金屬部經理楊天立、戴德梁行董事總經理顏炳立出席本次活動。

統計顯示，近17年來加速增持黃金的前五大國家央行，分別為俄羅斯、中國、印度、土耳其及波蘭。而中國人民銀行數最新據顯示，截至2025年11月末，黃金儲備報7412萬盎司（約2305.39噸），按月增加3萬盎司（約0.93噸），為連續第13個月增持黃金。

楊天立認為，大陸的黃金儲備近2500公噸，但全球黃金市場都認為「這個數字是假的」，根據推算最少是6000-8000公噸，目的不是為了避險，而是預防有一天真的要貨幣競爭的時候可以拿來用，「未來如果貨幣競爭變得激烈，這可能是他們手上很重要的一個工具」。他也推估大陸會繼續增值黃金。

人民幣匯率部分，劉憶如指出，人民幣明年一定會升值，升值幅度在亞洲貨幣裡會比較高。目前大陸的政策看起來，有意讓人民幣一步一步的往升值的方向走。

劉憶如說明，一方面，人民幣是政策工具，還是要看大陸希望人民幣在什麼價位。目前猜測會讓人民幣多升一些，升值的話消費力才會出來，「十五五」規劃帶起消費力，幣值要升值才會有消費力，因為民間和企業的錢還是很多，但是都沒有信心，不願意消費。

其次，大陸今年截至11月累計貿易順差達1.08兆美元，估計到年底會破1.1兆美元，已經引發各國民怨。劉憶如表示，「中國對此也有認真在處理中」，處理方式就是要多買東西、多進口，包括產業升級，「人民幣比較高，自然買的components就能買的比較好，能幫助產業升級。」