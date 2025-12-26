快訊

昔知名童星流落街頭…才獲星友協助安置 不到1天破壞旅館拒援助

新品登場？日饕客嗑「台灣親子丼」讚美味 網見真相笑：真的不好判斷

聽新聞
0:00 / 0:00

專家：陸央行續增持黃金 人民幣明年升值力道亞洲貨幣居前

聯合報／ 記者陳湘瑾／台北即時報導
北威26日舉辦論壇「2026全球展望：產業與市場關鍵變局」。記者陳湘瑾／攝影
北威26日舉辦論壇「2026全球展望：產業與市場關鍵變局」。記者陳湘瑾／攝影

北威舉辦2026全球展望論壇，臺灣銀行貴金屬部經理楊天立指出，大陸央行黃金儲備實際規模可能遠高於官方數據，且應會繼續增持黃金；台灣大學財務金融系兼任教授劉憶如則預估，明年人民幣將在政策引導下升值，以提振消費、因應龐大貿易順差等。

北威26日舉辦論壇「2026全球展望：產業與市場關鍵變局」，台灣大學財務金融系兼任教授劉憶如、萬寶投顧董事長朱成志、臺灣銀行貴金屬部經理楊天立、戴德梁行董事總經理顏炳立出席本次活動。

統計顯示，近17年來加速增持黃金的前五大國家央行，分別為俄羅斯、中國、印度、土耳其及波蘭。而中國人民銀行數最新據顯示，截至2025年11月末，黃金儲備報7412萬盎司（約2305.39噸），按月增加3萬盎司（約0.93噸），為連續第13個月增持黃金。

楊天立認為，大陸的黃金儲備近2500公噸，但全球黃金市場都認為「這個數字是假的」，根據推算最少是6000-8000公噸，目的不是為了避險，而是預防有一天真的要貨幣競爭的時候可以拿來用，「未來如果貨幣競爭變得激烈，這可能是他們手上很重要的一個工具」。他也推估大陸會繼續增值黃金。

人民幣匯率部分，劉憶如指出，人民幣明年一定會升值，升值幅度在亞洲貨幣裡會比較高。目前大陸的政策看起來，有意讓人民幣一步一步的往升值的方向走。

劉憶如說明，一方面，人民幣是政策工具，還是要看大陸希望人民幣在什麼價位。目前猜測會讓人民幣多升一些，升值的話消費力才會出來，「十五五」規劃帶起消費力，幣值要升值才會有消費力，因為民間和企業的錢還是很多，但是都沒有信心，不願意消費。

其次，大陸今年截至11月累計貿易順差達1.08兆美元，估計到年底會破1.1兆美元，已經引發各國民怨。劉憶如表示，「中國對此也有認真在處理中」，處理方式就是要多買東西、多進口，包括產業升級，「人民幣比較高，自然買的components就能買的比較好，能幫助產業升級。」

黃金 人民幣 貨幣 中國人民銀行

延伸閱讀

金價飆漲屢創新高 專家：明年有機會突破5000美元

耶誕節後亞股多收高！白銀、黃金維持漲勢 貴金屬朝歷史高點邁進

今年黃金漲逾70%　投顧：避險需求增、牛市可望延續

財經大佬觀念過時？他直言「美債成垃圾、黃金被低估」引論戰

相關新聞

保時捷中國大陸銷量慘跌 經銷商無預警倒閉引發熱議

德國豪車保時捷（Porsche）中國銷量慘跌之際，其中一家經銷商在鄭州、貴陽的保時捷中心近日無預警倒閉失聯，引發不甘損失...

耶誕商機…仍有數十萬港客陸港間穿梭 餐飲跌金器升各有來因

耶誕節翌日，仍有逾60萬香港人出入香港大陸之間。受大批港人北上，香港餐飲業預計不盈反虧，但受大陸沒耶誕，陸客紛紛南下香港...

滬銅逼近45萬元關口「創歷史新高」 覆銅板巨頭再度漲價

滬銅期貨價格26日強勢攀升，一舉突破每噸人民幣9.9萬元（約新台幣45萬元）大關，再創歷史新高。同日，全球最大覆銅板（C...

專家：陸央行續增持黃金 人民幣明年升值力道亞洲貨幣居前

北威舉辦2026全球展望論壇，臺灣銀行貴金屬部經理楊天立指出，大陸央行黃金儲備實際規模可能遠高於官方數據，且應會繼續增持...

大陸「國家創業投資引導基金」啟動 將聚焦積體電路、AI領域

大陸官方的「國家創業投資引導基金」，是重要的產業發展風向標，而基金在26日舉行啟動儀式，官員強調，引導基金將與基金管理機...

房市、消費低迷 日經調查預測2026大陸經濟成長4.5%

日本經濟新聞調查顯示，中國明年經濟成長率為4.5%。據指出，美國加徵關稅導致的出口前景不確定性雖然有所下降，但仍然難以彌...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。