耶誕商機…仍有數十萬港客陸港間穿梭 餐飲跌金器升各有來因

聯合報／ 香港特派員李春/即時報導
圖為香港海港城迎接耶誕連假。（中通社）
圖為香港海港城迎接耶誕連假。（中通社）

耶誕節翌日，仍有逾60萬香港人出入香港大陸之間。受大批港人北上，香港餐飲業預計不盈反虧，但受大陸沒耶誕，陸客紛紛南下香港，酒店業和金店狂收。

香港入境處公佈，截至26日下午4時，逾62萬7千人次經各陸路口岸、碼頭及機場出入境。出境方面，有逾35萬人次香港居民出境，當中逾31萬人次沿陸路北上，最多是經羅湖口岸，有超過6萬6千萬人次；亦有近3萬8千人次經機場離港。

港人北上，外出就餐者少了，香港餐飲聯業協會會長黃家和說，耶誕節假期市面人流主要是大陸旅客，但出境香港人數比往年多，估計整個耶誕假期間的餐飲業生意有約一成跌幅。大陸經濟仍未復甦，陸客的消費力比往年進一步下跌，人均消費減約兩成，預料接下來的元旦假期，業界生意也會比去年遜色，未來餐飲業充滿挑戰。

酒店業方面則很開心，美麗華酒店集團首席營運總裁陳宗彝說，由於大陸耶誕氣氛較淡薄，預料部分陸客到香港感受節日氣氛，因此節日的酒店房價加價5%，集團旗下位於尖沙咀和銅鑼灣的酒店，入住率分別達90%和95%。由於香港政府取消除夕煙花，相信生意會較差，仍預計有九成或以上的入住率。

金價迭創新高，陸客到港首務買金，說金器價格較內地便宜，香港業界預計耶誕檔期營業額有三成增長。九龍珠寶玉器金銀首飾業商會理事長劉克斌說，上升主要是因為金價上升，即使銷售的件數少了，但因金價高了，帶動整體業額有所上升。到周末周日甚至長假期，大陸消費者佔生意額逾一半，有些遊客地區，陸客消費額可達六成甚至七成。

