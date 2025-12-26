大陸「國家創業投資引導基金」啟動 將聚焦積體電路、AI領域

大陸官方的「國家創業投資引導基金」，是重要的產業發展風向標，而基金在26日舉行啟動儀式，官員強調，引導基金將與基金管理機構一道，重點圍繞創新創業活躍地區，對積體電路、人工智慧、航空航太等領域的早期項目和種子企業，加大基金投資力度。

中共廿屆四中全會強調「培育壯大新興產業和未來產業」，大陸「國家創業投資引導基金」則是官方已啟動設立程序的創業投資引導基金。於今年3月6日，大陸發改委主任鄭柵潔在大陸全國人大會議經濟主題記者會上宣布啟動設立程序，由大陸官方出資。大陸發改委26日上午舉行記者會，對「國家創業投資引導基金」將如何發揮作用，官員做出上述解釋。

大陸發改委創新和高技術發展司司長白京羽指出，大陸新興產業、未來產業發展還存在資金等創新要素投入不足等問題，亟需通過發展耐心資本加以解決，這也是我們設立引導基金的初心和使命。他強調，下一步，引導基金將從兩個方面持續發力。一方面，匯聚各類社會資本，為新興產業、未來產業注入金融活水。引導基金將與基金管理機構一道，重點圍繞創新創業活躍地區，對積體電路、人工智慧、航空航太、低空經濟、生物製造、未來能源等領域的早期項目和種子企業，加大基金投資力度，努力帶動各類金融機構以及民間資本共同投資。

他還針對基金定位，歸納為「四個堅持」。一是堅持做早期基金。二是堅持做耐心基金。三是堅持做市場化基金。四是堅持做標竿基金。在募款層面，官方引導基金開創性設立「基金公司—區域基金—子基金」3層架構，有效發揮了中央資金「四兩撥千斤」的槓桿效應，實現「兆級」造血。年初宣布設立引導基金以來，前三季募資金額同比增長8%，投資金額增長9%，投資案例總數增長近20%。

白京羽強調，在投資環節，堅持投早、投小、投長期、投硬科技的「4投」導向，對擬投資的小型企業要求對方估值在人民幣5億元以下，且基金單筆投資不超過5,000萬元，確保資金直達各行各業的「前端」和「末梢」。他並表示，「國家創業投資引導基金」設置20年存續期，其中10年投資期、10年退出期。通過更長久的投資期限，為企業提供長週期的資金供給；又通過更寬鬆的退出時限，用耐心資本陪伴企業「長跑」，培育千行百業的「小巨人」和「獨角獸」。

大陸發改委發言人蔣毅說，近日，國家創業投資引導基金以及3支區域基金完成工商註冊，就在剛剛，又舉辦了啟動儀式，3支區域基金與首批49個子基金以及27個項目代表正式簽約。白京羽提到，啟動儀式上，3支區域基金達成了一批投資意向，涵蓋了積體電路、量子科技、生物醫藥、腦機介面、航空航太等重點領域。

大陸財政部經濟建設司司長郭方明則介紹，根據大陸國務院批復方案，「國家創業投資引導基金」使用超長期特別國債資金出資，在大陸國家層面由財政出資人民幣1,000億元（約合台幣4,470億元），在區域基金、子基金層面積極鼓勵社會資本參與。

大陸發改委創新驅動發展中心主任、國家創業投資引導基金有限公司董事長霍福鵬表示，目前「國家創業投資引導基金」已完成工商註冊和管理制度建設。12月22日，京津冀創業投資引導基金、長三角創業投資引導基金、粵港澳大灣區創業投資引導基金均已完成工商註冊，未來3支區域基金總規模均將超過500億元。而未來引導基金將推動在三個區域設立超過600支子基金，服務新興產業和未來產業發展。