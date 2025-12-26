快訊

南京晶圓廠營運無中斷風險！台積電：大陸客戶可獲全球先進製程支持

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
台積電大陸業務區負責人及南京晶圓廠廠長羅鎮球表示，南京晶圓廠營運無中斷風險，大陸客戶可獲全球先進製程支持，例如之前的小米3奈米晶片，就是出自台積電之手。

快科技報導，羅鎮球25日在2025年國際電腦輔助設計大會（ICCAD）上，就「最終用戶認證」（VEU）限制及南京廠未來發展等問題回應提問。羅鎮球表示，目前不存在供應鏈中斷風險，並澄清了長期以來關於大陸客戶產能受限於台積電南京廠產能的誤解。

羅鎮球指出，在現行的合規框架下，台積電正與供應商緊密合作，逐項申請原材料和設備的認證。雖然流程更加嚴格，但仍在可控範圍內，台積電南京廠的生產和供應鏈營運一切正常。

市場關注的焦點在於，VEU限制是否會長期限制台積電南京晶圓廠的產能，使其僅限於16奈米和28奈米工藝，從而可能影響客戶交付。

羅鎮球回應稱，台積電並非被動等待，而是逐步解決問題，以確保符合監管要求，同時履行對客戶的承諾。羅鎮球還澄清了市場長期以來存在的誤解，即認為陸企只能使用台積電南京晶圓廠的產能。

他表示，這種解讀並不完全符合實際情況。台積電的產能分配是基於客戶的技術要求、產品定位和合規性考量，而非客戶所在地區或單一晶圓廠。羅鎮球表示，只要符合監管要求，大陸客戶就可以利用台積電全球製造網路中更先進的工藝技術，而不必侷限於南京晶圓廠16奈米或28奈米產能，這凸顯了公司部署的靈活性。

羅鎮球表示，台積電在大陸市場的核心戰略保持不變，公司將繼續服務現有客戶並支援業務增長。從技術和應用角度來看，他指出，大陸的智慧手機、物聯網和汽車電子市場，依然蘊藏著巨大的增長潛力。隨著終端AI應用的擴展，成熟的16奈米和28奈米工藝仍然可以支援具有競爭力的設計，包括AI手機影像、AIoT、MCU和汽車AI晶片等，而低功耗、成本效益和快速反覆運算，仍然是這些應用的關鍵優勢。

