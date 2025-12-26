大陸前11月發電裝機量增長17.1% 估全年用電量首度突破10兆度

大陸國家能源局26日發布今年前11月的全大陸電力工業統計數據，顯示1至11月全大陸發電裝機容量增長17.1%，不過同時期全大陸發電設備累計平均利用2,858小時，比上年同期降低289小時。

據大陸國家能源局微信公眾號26日消息，官方發佈1至11月份全大陸電力工業統計數據。截至11月底，全大陸累計發電裝機容量37.9億千瓦，同比增長17.1%。其中，太陽能發電裝機容量11.6億千瓦，同比增長41.9%；風電裝機容量6.0億千瓦，同比增長22.4%。

同時，1至11月份，全大陸發電設備累計平均利用2,858小時，比上年同期降低289小時。

近日大陸召開「2026年全國能源工作會議」，宣布今年全社會用電量預計創下新紀錄「10兆度」。新華社稱，這在全球尚屬首次，是大陸2015年用電量的約2倍，高於歐盟、俄羅斯、印度、日本全年用電量的總和，大陸也號稱每使用3度電，就有1度是綠電。

而若以台灣來對比，2024年全台用電量為2833.5億度，換算下來，等於大陸今年全年預計用電量的10兆度，是台灣去年全年用電量的35.3倍。

日前大陸官方也發布了今年前11月累計完成電力市場交易電量6兆300億度，同比增長7.6%，占全社會用電量比重63.7%，同比提高1.3%。從交易範圍看，省內交易電量4兆5,830億度，同比增長6.3%；跨省跨區交易電量1兆4,470億度，同比增長12.1%。從交易品種看，中長期交易電量5兆7,687億度；現貨交易電量2,613億度。綠電交易電量2,967億度，同比增長41.3%。