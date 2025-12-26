製造業趨穩！台經院：經濟學人、標普全球預測大陸2026年GDP為4.6%

台灣經濟研究院26日發布全球景氣動向調查。其中大陸製造業11月PMI回升至49.2，除原材料庫存外，多數指標較10月改善，反映製造業活動趨穩。而經濟學人（EIU）、標普全球（S&P Global）最新發布大陸2026年GDP預測值皆為4.6%。

台經院指出，在2025年大陸GDP方面，經濟學人（EIU）、標普全球（S&P Global）最新發布預測值分別為5.1%、5.0%，EIU皆較上次預測值上修0.2個百分點，主因前3季出口表現強勁、美中關係趨穩及政府在「十五五」規劃中重新聚焦經濟成長；S&P Global則維持上次預測值。對大陸2026年GDP預測值，則皆為4.6%。

在大陸經濟展望方面，依據大陸國家統計局公布11月製造業PMI為49.2%，較10月數值增加0.2個百分點，除原材料庫存持平外，其餘指標皆較上月改善，顯示整體製造業活動略有回溫。11月非製造業PMI指數為49.5%，較10月數值減少0.6個百分點，為2023年1月以來新低，主要因新訂單表現惡化所致，整體活動己跌破榮枯線。

而大陸國家統計局發布2025年11月全國規模以上（主要業務收入在人民幣2,000萬元及以上的工業企業）工業增加值年增率為4.8%，較10月減少0.1個百分點；社會消費品零售額年增率1.3%，較10月減少1.6個百分點，其中商品零售、餐飲年增率分別為1.0%、3.2%；前11月全大陸不含農戶固定資產投資年增率-2.6%，其中民間固定資產投資年增率-5.3%。

房地產指標方面，前10月房地產開發投資年減幅擴大至-15.9%，其中商品房銷售額及面積年增率分別為-11.1%及-7.8%。

在就業市場方面，2025年11月全國城鎮調查失業率為5.1%，與10月數值持平。在全國居民消費價格（CPI）方面，2025年11月CPI年增率0.7%，較10月數值上升0.5個百分點，除居住及交通通信類價格持平或下跌外，其餘類別商品價格普遍上揚；11月核心CPI年增率為1.2%。