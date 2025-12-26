陸恢復加拿大團隊旅遊後 首批陸客抵達溫哥華

陸客到加拿大團客的恢復政策宣布後，首批團客已經抵達溫哥華。

根據大陸駐溫哥華總領事館26日發布的消息，當地時間24日晚，中國大陸恢復赴加拿大團隊遊後首個旅行團順利抵達溫哥華。

此前，11月3日大陸外交部發言人毛寧宣布，綜合考慮大陸遊客出境需求、當地旅遊環境等各方面的情況，陸方決定恢復旅行社經營大陸公民赴加拿大團隊遊業務，「相信這將進一步促進中國同加拿大的人員往來，增進兩國人民的相互了解和友誼。」

今年10月31日，大陸國家主席習近平在南韓慶州APEC會議期間與加拿大總理卡尼會晤，當時北京通稿指出，「雙方同意，恢復重啟各領域交流合作，推進解決彼此關切的具體經貿問題，鞏固轉圜勢頭，共同推動中加戰略夥伴關係發展」，其後雙方外交官員多次溝通。

公開資料顯示，新冠疫情後，大陸官方於2023年1月起陸續在當年宣布了3批「試點恢復」大陸旅行社及線上旅遊企業，經營大陸公民出境團隊旅遊和機加酒業務的國家，前2批共60個國家與地區，第3批78個國家與地區，加總共有138個國家與地區。

另外，今年1月17日，大陸文旅部宣布，為進一步促進兩岸人員往來正常化和各領域交流常態化，大陸方面將於近期恢復福建、上海居民赴台團隊遊。目前各項工作正在積極籌備中，希望兩岸旅遊業界加強溝通對接，為大陸居民赴台團隊遊提供優質的服務和產品。 但因我方政府堅持必須先經過「小兩會」協商，目前陸客自大陸來台灣本島並無進展。