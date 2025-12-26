快訊

婦人與壽險公司理賠起爭執 一言不合亮刀嚇壞眾人

MacBook Pro不再小改款！2026迎「5年來最大改版」 真正5大升級一次看

遭嗆「錢都不會數」…桃客暴打學生司機今調解成功獲撤告

聽新聞
0:00 / 0:00

陸恢復加拿大團隊旅遊後 首批陸客抵達溫哥華

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
大陸駐溫哥華總領事館26日披露首批陸客合影。（圖／大陸駐溫哥華總領事館公眾號）
大陸駐溫哥華總領事館26日披露首批陸客合影。（圖／大陸駐溫哥華總領事館公眾號）

陸客到加拿大團客的恢復政策宣布後，首批團客已經抵達溫哥華

根據大陸駐溫哥華總領事館26日發布的消息，當地時間24日晚，中國大陸恢復赴加拿大團隊遊後首個旅行團順利抵達溫哥華。

此前，11月3日大陸外交部發言人毛寧宣布，綜合考慮大陸遊客出境需求、當地旅遊環境等各方面的情況，陸方決定恢復旅行社經營大陸公民赴加拿大團隊遊業務，「相信這將進一步促進中國同加拿大的人員往來，增進兩國人民的相互了解和友誼。」

今年10月31日，大陸國家主席習近平在南韓慶州APEC會議期間與加拿大總理卡尼會晤，當時北京通稿指出，「雙方同意，恢復重啟各領域交流合作，推進解決彼此關切的具體經貿問題，鞏固轉圜勢頭，共同推動中加戰略夥伴關係發展」，其後雙方外交官員多次溝通。

公開資料顯示，新冠疫情後，大陸官方於2023年1月起陸續在當年宣布了3批「試點恢復」大陸旅行社及線上旅遊企業，經營大陸公民出境團隊旅遊和機加酒業務的國家，前2批共60個國家與地區，第3批78個國家與地區，加總共有138個國家與地區。

另外，今年1月17日，大陸文旅部宣布，為進一步促進兩岸人員往來正常化和各領域交流常態化，大陸方面將於近期恢復福建、上海居民赴台團隊遊。目前各項工作正在積極籌備中，希望兩岸旅遊業界加強溝通對接，為大陸居民赴台團隊遊提供優質的服務和產品。 但因我方政府堅持必須先經過「小兩會」協商，目前陸客自大陸來台灣本島並無進展。

加拿大 團隊 溫哥華

延伸閱讀

修改兩岸關係條例赴陸許可制 員警抱怨「過猶不及」

陸鋼明年外銷可望減量近2,000萬公噸 中鋼：鋼市轉折訊號亮了

彭博：中限制出口稀土關鍵原材料 阻美建構自身加工產業

美國防授權法「含涉華消極內容」 陸不滿警告反擊

相關新聞

比馬斯克更早敲鐘！藍箭航太完成IPO輔導 衝刺科創板

就在SpaceX緊鑼密鼓籌備2026年IPO之際，大陸商業航太領軍企業藍箭航太，已完成上市輔導，劍指科創板「商業航太第一...

南京晶圓廠營運無中斷風險！台積電：大陸客戶可獲全球先進製程支持

台積電大陸業務區負責人及南京晶圓廠廠長羅鎮球表示，南京晶圓廠營運無中斷風險，大陸客戶可獲全球先進製程支持，例如之前的小米...

大陸前11月發電裝機量增長17.1% 估全年用電量首度突破10兆度

大陸國家能源局26日發布今年前11月的全大陸電力工業統計數據，顯示1至11月全大陸發電裝機容量增長17.1%，不過同時期...

製造業趨穩！台經院：經濟學人、標普全球預測大陸2026年GDP為4.6%

台灣經濟研究院26日發布全球景氣動向調查。其中大陸製造業11月PMI回升至49.2，除原材料庫存外，多數指標較10月改善...

陸恢復加拿大團隊旅遊後 首批陸客抵達溫哥華

陸客到加拿大團客的恢復政策宣布後，首批團客已經抵達溫哥華。

離岸人民幣兌美元升破7算 專家：年底結匯所致

人民幣兌換美元匯價近期持續攀升，據報導，離岸人民幣昨天兌美元更升破7算大關，是去年9月以來首次；有專家表示，人民幣升值，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。