離岸人民幣兌美元升破7算 專家：年底結匯所致

中央社／ 香港26日電
人民幣兌換美元匯價近期持續攀升，據報導，離岸人民幣昨天兌美元更升破7算大關，是去年9月以來首次；有專家表示，人民幣升值，與年底結匯需求大、外資尋找機會投資香港和中國大陸股市等因素有關。

根據星島日報今天的報導，今年4月，在中美關稅戰影響下，離岸人民幣兌美元曾經創下有紀錄以來新低，但人民幣近期轉趨強勢，離岸人民幣兌美元匯價昨天更升破7算大關，最高見6.996元（兌換1美元），升0.16%，是去年9月26日以來最高。

在岸人民幣也升破7.01元關口，最高為7.005，創下去年9月27日以來新高。

據報導，臻享顧問董事總經理王良享說，有多重因素推動人民幣近期走強，包括今年美匯指數整體下跌約10%、中國大陸出口商年底有較大結匯需求，以及有許多外資正在尋找機會投資香港和中國大陸股市、中國大陸新創公司等。

他預期，人民幣的強勁走勢或將維持到明年1月中左右，期間匯率可望最高去到6.8元水準。

他並預期，中國明年將降息0.2%，美國可能降息0.5%，這意味著美國降息幅度大於中國，利率縮小，將會繼續支持人民幣走強。

報導也引述華僑銀行表示，美國暫緩對中國晶片加徵新關稅、美元走弱、人民幣中間價延續強勢、企業外匯結算處於高峰期等，都是推動離岸人民幣走強的原因。

該行預期離岸人民幣短期大致偏強整固，未來兩週離岸人民幣有機會升至6.97元水準，明年底可望上試6.95元水準。

離岸人民幣是在中國大陸以外流通的人民幣，其交易基本上不受中國境內法律管轄和監管部門政策約束，具有相對獨立性；在岸人民幣是指在中國大陸進行交易的人民幣，受中國大陸政策管制較多。

